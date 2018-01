Avendaño acude al juzgado mientras Oubiña prefiere los platós de televisión

Las figuras antagónicas de Laureano Oubiña y Carmen Avendaño volverán a cruzar sus caminos una vez más. Será el próximo 27 de febrero, en el juicio en el que se dirimirá si la "madre coraje" contra la droga mancilló el honor del narcotraficante, al haber afirmado en un programa radiofónico que traficó con otras drogas más allá del hachís. La presidenta de Érguete no estaba obligada a acudir a la vista previa que se celebraba ayer, pero prefirió acudir para ratificarse en sus palabras, mientras que el narcotraficante optaba por otra vía para ofrecer su versión de los hechos, dejándose entrevistar por un programa de televisión mientras se celebraba la vista en la que lo representaba el letrado Gerardo Gayoso.

En la vista previa, que se celebró ayer en el juzgado número 2 de Vilagarcía, no hubo opción a la reconciliación de las partes. Avendaño se ratifica en la frase que dijo el pasado 12 de julio, por lo que la acusación particular, que tenía permiso del narcotraficante para retirar la demanda en caso de que ella rectificase, solicitó a la jueza que se continuase adelante con el procedimiento.

Aunque el letrado de Laureano Oubiña, Gerardo Gayoso, solicitó la declaración de la periodista que entrevistaba al narco en esos momentos, así como una justificatoria de la Audiencia Nacional sobre las condenas de su representado, la juez solo admitió la grabación de la conversación y el interrogatorio de la demandada para el juicio que se celebrará el día 27 de febrero. En ese juicio también tendrá que estar Laureano Oubiña, ya que la única solicitud presentada por la defensa fue que se interrogase al narcotraficante.

El representante legal de Oubiña aseguraba tras la preliminar que "si Carmen Avendaño hubiese reconocido que la manifestación que vertió en el programa era equivocada, quitaríamos la demanda. No ha sido así, por lo que nos ratificamos en la demanda y pedimos a la justicia que esas afirmaciones de Avendaño, que es conocedora de las condenas que ha sufrido mi cliente, decir que ha traficado con otras drogas, más allá del hachís que no causa grave daños a la salud, es una vulneración del derecho al honor". Gayoso apuntó que su cliente "ha pagado su deuda con la sociedad y no entendemos que se pueda permitir que otro personaje público, como es Carmen Avendaño, continúe vulnerando su derecho al honor". La demanda, matizó el letrado, incluye "la solicitud de un euro, que se sumará a la cuantía que estime necesaria, de oficio, la jueza; la cantidad resultante será donada a la asociación Francisco de Asís", donde Oubiña cumple el tercer grado con trabajos a la comunidad.

Tanto a la entrada como a la salida, Carmen Avendaño no mostró ningún tipo de arrepentimiento por lo que dijo aquel 12 de julio del pasado año. "No pienso llegar a ningún acuerdo porque no tengo la sensación de haber ofendido a este señor; no hice manifestación alguna ofensiva, sino basada en hechos reales", aseguró. Avendaño insistió en que "este señor siempre se dedicó a cosas ilegales y en la frase, no menciono ningún tipo de droga, hablo de cosas ilegales, como el tabaco, eso no quiere decir que yo sepa con qué drogas anduvo, porque ni lo sé ni lo voy a averiguar, simplemente en el juicio voy a decir lo mismo que en la entrevista".

En el juicio, continúa Avendaño, "ya se decidirá si es una calumnia o está basado en la realidad; yo creo en la justicia y no voy a asumir que dije algo que le pudo desprestigiar". A juicio de Avendaño, la demanda es fruto de la frustración, "supongo que se sentirá frustrado, estuvo mucho tiempo en prisión, pero yo no tengo la culpa, me limité a denunciar lo que estaba sucediendo en Galicia, donde miles de familias se vieron afectadas, dejando hijos por el camino; fue un tema muy grave y si él no es consciente es que no tiene conciencia".