Fijan para febrero el juicio contra Avendaño por las difamaciones de las que le acusa Oubiña

La presidenta de Érguete, Carmen Avendaño, será juzgada el 27 de febrero por supuestas difamaciones al histórico narcotraficante gallego Laureano Oubiña, quien la denunció después de que ella dijese en la radio que había constancia de que había "traficado con otro tipos de droga" además del hachís. Avendaño, antes de la vista previa celebrada hoy, ya advirtió de que no daba marcha atrás en sus palabras. "Non vou rectificar, reafirmome nas declaracións que fixen", apuntó ante los medios. "En ningún momento mencionei a cocaína, a heroína, nin ningún outro tipo de drogas", agrega.

"Eu creo na Xustiza, non teño ningún tipo de culpabilidade", aseguró, añadiendo que "se el (Oubiña) non é sabedor da gravidade do problema -en relación al narcotráfico en los años 80 y 90 y sus consecuencias en la sociedad- é que non ten conciencia". A ello agregó: "Eu non teño culpa, só denunciei o que estaba a ocorrer; son a portavoz de moitas familias que perderon aos seus polo camiño", explicó.



Dispuesto a retirar la demanda

Tras la celebración de la vista previa, aún a las puertas de los juzgados, el abogado de Laureano Oubiña ha señalado que la voluntad de su cliente era la de retirar la denuncia en el caso de que Carmen Avendaño hubiese reconocido que habían sido unas declaraciones desafortunadas. "Como no ha sido así, nos ratificamos en nuestra demanda porque entendemos que ha atentado contra su derecho al honor", sostiene.

Gerardo Gayoso dice que su cliente "admite, porque así es público y notorio", haber estado condenado y haber cumplido condena por tráfico de hachís, "que no causa grave daño a la salud". Sin embargo, considera que no se puede permitir que "un personaje público como Carmen Avendaño utilice los medios de comunicación para vulnerar el derecho del honor" del narco cambadés.

El abogado de Laureano Oubiña ha asegurado que, además de una rectificación pública, en su demanda le solicitan a Carmen Avendaño una indemnización de tan solo un euro. "Nosotros no queremos hacer negocio con este caso, pero por ley es obligatorio cuantificarla", explica. Gerardo Gayoso ha añadido que en caso de que la jueza fallase a favor de la acusación y dictaminase una indemnización de mayor cuantía "esta sería donada a la asociación San Francisco de Asís de ayuda a los toxicómanos".