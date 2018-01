La vieira de Cambados regresa al mercado y la eviscerará por primera vez la propia cofradía

La campaña de la vieira empieza el miércoles próximo, 17 de enero. Así, el preciado bivalvo de la ría de Arousa regresará a las estanterías de las tiendas de alimentación y a las mesas de los restaurantes. Pero esta no será una campaña cualquiera. Por primera vez desde que se extrae vieira con el plan experimental aprobado en su día por la cofradía de Cambados y la Xunta de Galicia, será el propio pósito el que se encargue de la depuración y evisceración del marisco.

Lo hará en la nave multiusos del puerto de Tragove, que financió la Consellería do Mar, y que el pósito equipó y amuebló el año pasado gracias a una subvención de los Grupos de Acción Local Pesqueira (GALP) de la ría de Arousa. Hasta ahora, la vieira se evisceraba en la nave que la empresa Mariscos Veiro tiene también en Tragove.

La cofradía acogió ayer al mediodía una reunión entre los responsables de la organización y los armadores con permiso para la pesca de vieira. En ella, se pusieron sobre la mesa los detalles de la próxima campaña. Así, se ha indicado que el tope de capturas se establecerá en 3.000 kilos al día, y que los barcos que quieran dedicarse a este recurso tendrán que despachar antes del primer día de campaña de la semana. Los que no lo hagan, no podrán incorporarse a la extracción a mitad de semana, y deberán esperar al lunes siguiente.

En la reunión se informó también del precio al que cobrarán los armadores la vieira, y que va a experimentar un incremento importante. Así, en la edición de finales de 2016, la empresa comercializadora, Porto de Cambados, le pagaba a los dueños de los barcos 5 euros por cada kilo de vieira antes de Navidad y durante las fiestas.

Después de Navidad, se pagó a 4,75 euros el kilo, pues Porto de Cambados vendía la mayor parte del producto congelado, por lo que también ingresaba menos dinero. Esta campaña, los armadores percibirán 5,50 euros por cada kilo de vieira, lo que supone 75 céntimos de euro más por kilo que en el mismo periodo del año pasado.

El representante de los vieireiros de Cambados, José Luis Martínez Bugallo, explica que "esto es posible porque al eviscerar directamente la cofradía se reducen los costes de producción. Ya habíamos dicho que si lográbamos reducir esos costes, el dinero ahorrado se destinaría a pagar más a los pescadores". Los pagos seguirán realizándose cada semana.

El comienzo de esta campaña extractiva también tiene consecuencias en el mercado laboral, pues hacen falta en torno a 30 personas para depurar, eviscerar, envasar y almacenar el marisco. Todas ellas serán contratadas a través de una empresa de trabajo temporal (ETT), y tendrán preferencia aquellas personas que trabajasen ya con anterioridad en la evisceración.

Una apertura ansiada

La cofradía tenía intención de empezar la campaña mañana lunes, pero finalmente le fue imposible porque estuvieron esperando por un permiso que no llegó hasta primera hora de la tarde del viernes, cuando ya no había margen de actuación para establecer la apertura para el lunes. En un principio, esta semana se irá a por vieira solo el miércoles y el jueves, pero no está descartado que también se vaya el viernes.

José Luis Martínez arguye que eso dependerá en gran medida de como marche el proceso productivo en la nave multiusos de la cofradía, pues al ser el primer año que se realiza en la planta no es fácil prever como se va a ir desarrollando el trabajo. En las semanas siguientes, lo más probable es que se faene solo de lunes a jueves, salvo que haya causas de fuerza mayor.

En lo que respecta a los topes de captura por barco, estos se decidirán según el número de ellos que vayan al mar cada día, con el límite máximo de tres toneladas diarias entre todos.

Además, hay que tener en cuenta que no se permitirá el despacho a mediados de semana, como se estaba haciendo hasta ahora. Martínez Bugallo señala al respecto que lo que se pretende con este cambio, "es tener una estabilidad, premiando a quien se arriesga a ir desde el primer día de semana y evitando el oportunismo de sumarse a la campaña solo si se comprueba que los demás están cogiendo bastante vieira".

Por lo general, se intenta comenzar con la extracción antes de Navidad, que es cuando la demanda de este preciado marisco se dispara. Pero la cofradía y Porto de Cambados decidieron este año postergar el inicio debido a la escasez de marisco de tamaño comercial. Podrán participar barcos de toda la ría, siendo otro puerto importante el de Rianxo. En cuanto a las expectativas para esta nueva temporada de pesca, Bugallo admite que hay poco marisco grande, pero prefiere realizar una lectura positiva.

Abundancia de cría

El representante de los vieireiros señala que "los muestreos dieron bastante buen resultado porque se ve mucha vieira pequeña". Esto significa que no solo hay pan para el día de hoy, sino que también lo hay para mañana. En este sentido, el tamaño mínimo que ha de tener una pieza es de 11,5 centímetros, y el pescador afirma que se ve mucha de unos 9, que para la Navidad próxima podrá ser extraída.

Pero en los muestreos también ha aparecido mucha vieira de tamaño aún inferior, lo que es una buena noticia para la campaña de las fiestas de 2019.

En cualquier caso, Martínez Bugallo también se muestra optimista por otro motivo, y es que según él tampoco habrá que esperar al futuro para hacer una buena campaña de vieira. "En los muestreos no apareció mucha vieira grande, es cierto, pero a cambio sí que se puede decir que apareció vieira suficiente para trabajar en las cinco zonas donde se fue a mirar".

La campaña empezará en la zona 4, que es la más próxima a Cambados, y el horario de pesca ha quedado establecido entre las 9.00 y las 14.00 horas. De este modo, la flota podrá faenar en todo momento con luz solar.

Los "trasmallos" del chopo

Mañana lunes empieza otra campaña, la del chopo con los "trasmallos", un arte que pueden usar unos 20 barcos de Cambados. En estos momentos, ya se encuentra bastante cefalópodo, aunque se espera que las capturas aumenten a medida que llueva un poco más y haya más días de mal tiempo en el mar. En cuanto a los precios, en la lonja de Cambados el chopo se está vendiendo bien, y no bajó nunca de los 8 euros el kilo. Los trasmalleiros irán también a la zona 4.