Espectacular accidente en Ribadumia por un adelantamiento indebido

Un presunto adelantamiento indebido a punto estuvo de causar una tragedia este mediodía en la vía rápida que comunica Cambados con Ribadumia. Según testigos presenciales, un turismo invadió el carril contrario, en sentido a Pontevedra, al adelantar un tráiler. En ese momento, circulaba por el otro carril otro automóvil.

Las mismas fuentes afirman que el conductor que estaba realizando la maniobra indebida no varió el rumbo y no frenó, hasta el extremo de que el conductor que sí circulaba bien tuvo que dar un volantazo hacia la derecha para esquivar el impacto. El vehículo se salió de la vía rápida y acabó en la vía de servicio, no sin antes golpear a una furgoneta de la empresa de seguridad Prosegur.

El conductor del coche que presuntamente provocó el accidente se dio a la fuga, al no detenerse para dar parte de lo sucedido. Resultados heridas dos personas, ocupantes de ambos vehículos siniestrados. En el punto se encuentran dotaciones de Tráfico, del 061, y de las agrupaciones de Protección Civil de Ribadumia y Cambados.