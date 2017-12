Vilagarcía reclama a la Xunta acoger a la "Sarita" y un centro de interpretación de Cortegada

Unanimidad en casi todas las mociones -salvo en una- que los partidos políticos de Vilagarcía debatieron ayer en el último pleno del año, el cual transcurrió en un inusual ambiente distendido, incluso con momentos para chascarrillos y comentarios en clave de humor. Anécdotas aparte, los acuerdos más destacados tienen que ver con el patrimonio de la ciudad. Así, los cinco grupos municipales y el concejal no adscrito reclaman a la Xunta que financie la construcción de un centro de interpretación de Cortegada y dote a la isla de los medios necesarios para la extinción de incendios, pues "actualmente son los mismos" que en el verano de 2015 -recordó la portavoz del gobierno, Tania García-, cuando un fuego en la joya carrilexa puso en alerta a toda Vilagarcía y fueron los propios vecinos los que apagaron las llamas con sus manos.

La corporación también solicita al Gobierno de Feijóo que lleve a cabo "todas las medidas necesarias" para que la locomotora Sar, bautizada cariñosamente como "Sarita" y actualmente "llena de óxido y bajo una lona" en la Fundación Camilo José Cela (Padrón), regrese a su emplazamiento original: la antigua estación de tren de Vilagarcía, donde actualmente funciona el Museo do Ferrocarril, una instalación que está de capa caída -advirtieron los autores de la moción (Somos Maioría y Esquerda Unida)-. Prueba de ello son las 24 visitas que registró este espacio museístico en agosto, el mes turístico por excelencia, según los datos aportados por Jesús López (EU) en el pleno.

Tanto su formación como la de Gaspar Somoza (Somos Maioría) aceptaron las enmiendas del PSOE y la propuesta se aprobó por unanimidad. Para el grupo de gobierno el texto contenía "algunos errores" y debía añadir la necesidad de "entablar conversaciones" con el Concello de Padrón para evitar conflictos con el municipio vecino y que debe ser la Xunta de Galicia la que sufrague la restauración de la "Sarita", cuyo primer maquinista fue el vilagarciano Francisco Porto Codesido.

En cuanto a la infrautilización del Museo do Ferrocarril, el propio alcalde admitió que "necesita nuevos aires", por lo que se comprometió a dinamizarlo con más actividades.

Las enmiendas que no fueron aceptadas fueron las del PP a la moción socialista sobre Cortegada. "Pero vamos a votar a favor igualmente", aclaró la portavoz conservadora, Elena Suárez.

Su grupo pretendía que el Concello solicitase no solo fondos a la Xunta para la construcción de un centro de interpretación, sino también a la Diputación. La portavoz del gobierno, Tania García, contestó que el ente provincial no tiene competencias "en asuntos marítimos" y que es el ejecutivo de Feijóo el responsable de levantar esa instalación para promocionar Cortegada y por ende, Vilagarcía, como ya hizo en Vigo.

El PP, que compartía "el espíritu de la moción", sacó a relucir el derribo del CIRA (Centro de Interpretación da Ría de Arousa), con "un contenido que llevan ocultando 21 meses porque no sabemos donde está". "No sería descabellado que el gobierno municipal proyectase un centro de interpretación que incluyese Cortegada", opinó Suárez.

El regidor cerró el debate espetando a los populares que fue Costas la que requirió y pagó la demolición del acuario "pero ustedes no se atrevieron". En relación al contenido del CIRA, "había expuestas botellas de licor café y no quiero eso para mi ciudad. Eso no es un centro de interpretación y no queremos ser ciudadanos de segunda. Merecemos lo mismo que Vigo y quien tiene que consignar el dinero es la Xunta", que en opinión de Varela, "cada vez que tiene que poner dinero, escurre el bulto".