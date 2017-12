"Aquí no hay problema en pagar un entrenador personal"

-Hable de su otra faceta, la de entrenador personal. ¿Hay mucho culto al cuerpo en Londres o cuesta encontrar clientes?

-Muchísima gente en Londres tiene entrenador personal. Me gustaría que hubiese esa cultura en España. Allí no hay problema por pagar un entrenador personal. Sí que es cierto que aquí una persona con un trabajo medio puede cobrar 1.800 libras y si eres británico estás por encima de las 2.000 libras mensuales. En Londres es muy típico. Nadie se lo piensa.

- ¿Lo del pluriempleo es necesario por lo caro que es vivir allí?

-Con un trabajo y un buen nivel de inglés cobrando 1.500 libras y pagando 500-600 libras de alquiler, nadie tiene la necesidad de pluriemplearse, pero si puedo tener 1.500 no quiero tener 1000. Lo de entrenador personal lo hago porque me gusta y porque es a lo que me quiero dedicar en un futuro.