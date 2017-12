Una de las cuestiones que reprochó Luis Aragunde en el apartado de ruegos y preguntas fue la reiteración de su petición de las actas de gobierno. El edil conservador se quejó amargamente de que lleva diez meses sin recibir las actas de gobierno, un total de 40 en todo este tiempo. El portavoz cuestionó la transparencia de la que presume el cuatripartito, una transparencia que "no es real y que comprobamos a diario, con una actitud opaca en la que no se nos facilita con tiempo suficiente la documentación que requerimos".También preguntó a Charlín si hubo advertencias a sus compañeros de gobierno sobre el gasto y si "de no haber estado enfadados habría el desfase en las cuentas".