"La calidad de vida es mejor en España, pero me motiva el ritmo y la presión de Londres"

-Me vine con intención de progresar en lo mío y estuve trabajando durante ocho meses en Fitness First. Estuve ocho meses sin tener un día libre al compaginarlo con Barrafina. Estuvo bien como experiencia porque el salario era mínimo. Empecé a progresar, ganar clientes, confianza? y me decidí a trabajar como autónomo. El gimnasio te facilita ropa, clientes, pero tu le pagas sobre 340 libras semanales por el espacio que te ceden. ¿Cuál es el punto bueno? Cobro 50 libras la hora y teniendo 10-15 clientes te da bien para pagar. Ahora me decidí a llevarlo por mi cuenta y voy a entrenar a gente a sus casas. Llevo desde junio así.