Durán defiende los atractivos de Vilanova para contrarrestar la caída demográfica

La alerta lanzada por Gañemos Vilanova sobre el drástico descenso poblacional que está sufriendo el municipio en los últimos años no ha sentado nada bien al alcalde, Gonzalo Durán, sobre todo por culpar al grupo de gobierno y a sus políticas demográficas de ello. El regidor no dudó en afirmar ayer que "Vilanova es uno de los municipios de la comarca que ofrece más servicios a sus habitantes, unos servicios que queremos mejorar y ampliar, por lo que somos un Concello muy atractivo para vivir".

Entre esos servicios Durán destaca cuestiones como la wifi gratuita o las "numerosas actividades deportivas y culturales que se ofrecen, en espacios como el Multiusos, o próximamente, en el futuro Auditorio, por eso es difícil entender el alarmismo que emplean los integrantes de esta versión moderna de Herodes", en alusión a la formación Gañemos.

Una de las cuestiones que más indigna al regidor es que "un partido de extrema izquierda, que lleva años respaldando todo tipo de iniciativas que solo sirven para cargarse la familia tradicional, se erija ahora en su defensor y pida medidas para incrementar la natalidad, eso es algo que solo pueden hacer una panda de comunistas cínicos que no saben más que criticar a este gobierno municipal".

Durán reconoce que, en los últimos años, el padrón de habitantes ha sufrido un ligero descenso, pero no lo considera preocupante, porque "somos un pueblo alegre y no aquel con el que me encontré hace más de veinte años, gobernado por la izquierda y totalmente muerto, sin ningún tipo de actividad; en todos estos años hemos conseguido darle la vuelta a esa impresión, y ahora, vecinos y visitantes tienen una visión muy positiva de Vilanova, lejos de la que pretenden vendernos estos malos agoreros".

La formación representada por Elena Cores en la corporación vilanovesa alertaba que las simulaciones demográficas realizadas, tras un profundo estudio de la evolución poblacional de los últimos años, señalan que Vilanova bajará de la barrera de los 10.000 habitantes en el plazo aproximado de siete años, un descenso que supondría una importante caída en los tributos que el Estado. A mayores, una de las cuestiones más preocupantes de este estudio era el efecto pirámide invertida, es decir, que el grueso de la población tendría más de 65 años de edad, mientras que los jóvenes significarían un porcentaje muy escaso en el número de habitantes. Bien es cierto que el estudio indica que esa situación se registrará en 2046, pero lamentaban que desde el grupo de gobierno no se tomasen las medidas adecuadas para evitar una tendencia bastante preocupante.

Esa tendencia ya es apreciable en la pirámide poblacional actual, donde el mayor porcentaje de habitantes se sitúa entre los 35 y los 49 años de edad, que doblan a los niños de entre 0 y 9 años.

Dentro de las críticas lanzadas a las políticas demográficas de Durán se reseñaba la decisión de retirar el programa de ayudas por hijo, que serviría para fomentar la natalidad, eliminado de los presupuestos por causa del plan de ajuste económico al que está sometido el municipio.

Gañemos también lamenta que el grupo de gobierno conservador rechaza ser en su día la reforma de las antiguas casas de los profesores para hacer viviendas con un alquiler reducido para ayudar a las parejas jóvenes a independizarse. También censuran que no se haya impulsado la creación de un comedor escolar en el colegio Julio Camba, una medida que "ayudaría, sobre todo a las madres, a conciliar la vida laboral y familiar". De continuar sin impulsar las medidas necesarias, en Gañemos tienen claro que "Vilanova se muere poco a poco".