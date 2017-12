El Concello de Valga contrata la gestión de la Escuela de Música a Villar-Rey SL

El Concello de Valga contrató a la empresa Servicios y Producciones Villar-Rey de Galicia S.L. la gestión de la Escuela Municipal de Música. Será a partir del próximo 2 de enero cuando el Ayuntamiento asuma las responsabilidades en la gestión del centro de estudios musicales, delegadas a la citada compañía, teniendo en cuenta que los presupuestos para 2018 ya recogen los fondos precisos para la gestión de esta entidad. El contrato se firmó la semana pasada.

El alcalde José María Bello Maneiro y las concejalas Ramona Otero y Begoña Piñeiro mantuvieron en la tarde de ayer dos reuniones. Una de ellas con el profesorado de la escuela, un total de 19 docentes además del director que se mantienen invariables, y la segunda con la nueva directiva de la asociación musical, presidida por Elisa Frieiro y que incorpora, además, a cuatro músicos.

Este último fue un encuentro cordial y con el que los responsables del gobierno local reconocen que quedaron "muy satisfechos". Se abordaron cuestiones como la distribución de funciones en lo tocante, por ejemplo, a la organización de actividades. Próximamente se fijará otra reunión en la que participará también el director, Manuel Villar Touceda, para continuar avanzando en estos asuntos.

La nueva presidenta de Musival está "ilusionada por esta nueva etapa, que nada tiene que ver con la anterior en lo relativo al funcionamiento de la asociación". Explica que "una de las condiciones que puse para estar en la directiva es que hubiera músicos y, en este sentido, estoy contenta porque tenemos cuatro". Al mismo tiempo se muestra esperanzada de que "las tres partes", ahora implicadas en el funcionamiento de la escuela "tiremos para adelante y entre todos aportemos algo. No queremos enfrentamientos ya que no pretendo lastimar a nadie ni que alguien quede afectado por mi culpa".

Queda todavía pendiente avanzar en el reparto de funciones y, para eso, los nueve miembros que componen la directiva van a reunirse para plasmar en papel los proyectos que quieren sacar adelante. Uno de ellos es acercar la Banda a la gente del pueblo, "la Banda es de Valga y hay mucha gente que no va a los conciertos en el Auditorio porque no puede, porque no sabe que los hay o porque piensa que no le va a gustar la música que se toca allí", explica Elisa Frieiro. Por estos motivos quieren promover conciertos en las plazas y calles de Valga "para que sea la Banda la que se acerque al pueblo y no al revés. Esta fue una idea de los músicos y será porque ellos notan esa falta".

La nueva directiva también quiere mantener la participación y presencia de las distintas agrupaciones de la Banda "en todos los certámenes a los que se pueda ir". Asimismo pretende continuar con el ciclo de conciertos "Música en las iglesias" y también con el intercambio con otras bandas, entre otras iniciativas que cuentan con el apoyo reconocido por parte del alcalde de Valga.

Por otra parte en las próximas fechas se convocará una reunión con los padres de alumnos para explicarles este nuevo modelo de gestión y descubrir la manera de abonar las tasas aprobadas por la Junta de Gobierno Local y que se mantienen invariables respecto a la etapa anterior. Así, la matrícula será de 20 euros para los alumnos empadronados en Valga y para exalumnos y colaboradores de la Banda de Música. Los usuarios empadronados en otros lugares deberán abonar, además de los 20 euros, 12 euros al mes durante todo el tiempo que dura el periodo escolar.

Los precios para las clases colectivas oscilarán entre los 10 y los 18 euros mientras que las clases individuales estarán entre 20 y 57 euros. Todos los hermanos y padres que reciban clase de instrumento podrán beneficiarse de una reducción de los precios que será de 5 euros menos que el anterior miembro de la unidad familiar.