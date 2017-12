El gobierno local insiste en que los pasos para ciclistas cumplen la norma de Circulación

El gobierno municipal de Vilagarcía ha salido al paso de las declaraciones de la portavoz del grupo del Partido Popular, Elena Suárez, quien puso de manifiesto la ilegalidad de los pasos de ciclistas pintados recientemente por el Concello, especialmente el de la Plaza de Ravella, en base a un informe emitido por la Policía Local. La concejala de Mobilidade, Paola María, insiste en que los pasos cumplen el reglamento de Circulación, aunque reconoce que se va a mejorar la señalización de acuerdo con propuestas de los efectivos policiales.

"Una vez más el Partido Popular vuelve a confundir los términos. Los pasos son legales; lo que sería discutible es si por las zonas peatonales pueden circular bicicletas. Por lo tanto, lo que sería absurdo, que no ilegal, sería hacer pasos para unir zonas por donde no se puede circular", declara Paola María Mochales.

Según la concejala, hay un importante debate jurídico y técnico sobre la necesidad de adaptar la actual Ley de Circulación (del año 2015) a la realidad de la movilidad en las ciudades del siglo XXI, que tiene a la bicicleta como una de sus protagonistas, a pesar de que la normativa no lo contempla así. Esta indica que el paso de las bicicletas en las zonas peatonales debe estar específicamente señalizado y diferenciado del resto, algo que no ocurre en Vilagarcía.

La edil representante del gobierno local recuerda que hay ciudades donde el concepto "vía peatonal" fue sustituido por "vía residencial", de forma que así se permite la convivencia de vehículos a motor, bicicletas y peatones, sin que ninguno tenga preferencia, pero en las que el peatón tiene el protagonismo porque los coches apenas usan esas vías para acceso a garajes o comercios.

En cuanto al polémico cruce de la Plaza de Ravella, en base al informe de la Policía Local, el PP señaló que estuvo funcionando dos meses poniendo en riesgo la integridad de ciclistas, peatones y conductores y advirtió que incumplía tanto la ordenanza municipal de Circulación, como la nueva ley de 2015. El caso es que, según este reglamento, las bicicletas no pueden circular por las aceras y el paso ciclista de Ravella une un área peatonal con una acera.

El gobierno local responde acusando al PP de "cinismo" por haber sido autor de "una polémica ordenanza de circulación que hizo que el nombre de Vilagarcía sonase en todos los informativos nacionales. No contentos con eso ahora dicen que la idea es buena, ya que ellos la quisieron llevar a cabo, pero que era ilegal, y que ellos apuestan por la bicicleta. Pues nos dirán cómo", plantea la concejala delegada de Mobilidade.

Paola María apunta que los antecedentes de los populares en esta materia no son muy positivos porque "acabaron con el Viabike, dedicaron plazas peatonales a aparcamiento de vehículos, etcétera. Cada paso que da el gobierno municipal en pro de la movilidad y el uso de la bicicleta, siempre bien acogido por la ciudadanía, siempre aparece el PP buscando polémica donde no la hay".

María Mochales hace referencia a uno de los artículos del reglamento aprobado por el PP en 2012 que indica que "las bicicletas, vehículos sujetos a la normativa vigente sobre el tráfico y circulación, circularán por las vías ciclistas o por los itinerarios señalizados. Donde no existan carriles o vías destinados a bicicletas, circularán por la calzada. El ciclista únicamente tendrá la consideración de peatón cuando circule a pie". Pero en el punto 3 del mismo artículo se expresa que "salvo en momentos de aglomeración, las bicicletas podrán circular por parques públicos y zonas de prioridad peatonal en las que esté permitido, siempre que respeten la preferencia de paso de los peatones, adecuen su velocidad a la de una persona, no realicen maniobras que afecten a la seguridad de los demás, y mantengan una distancia de un metro al superar o cruzarse con un peatón". En el punto cuatro del mismo artículo indica que "de manera excepcional se permitirá la circulación de bicicletas por aceras en calles en las que no exista vía ciclista, únicamente cuando la intensidad del tráfico en la calzada disuada de la utilización de la misma".

En base a todo esto el gobierno local socialista se pregunta que es lo que quiere el Partido Popular. "Primero dicen que defienden la bicicleta, como lo demuestra su propia ordenanza, para luego eliminar el Vaibike; después dicen que la circulación de bicicletas por las calles no es legal porque no está separada de las de peatones, que es precisamente lo que estamos haciendo con los pasos de peatones y ciclistas; y para finalizar dicen que esos pasos son ilegales, aunque los defienden como una buena idea. Todo indica que si algo es ilegal no puede ser una buena idea".

Paola María pone de manifiesto que se van a mejorar las señalizaciones de los pasos de ciclistas tanto horizontal como vertical y lumínica, atendiendo las recomendaciones de la Policía Local.