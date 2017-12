El Concello recurre a la vía ejecutiva para intentar cobrar a 4.000 vecinos

El periodo de cobro voluntario del IBI urbano terminó en el mes de agosto. Por esta vía el Ayuntamiento de Vilagarcía cobró un total de 29.376 recibos (casi un 88% del total), por lo que los 4.260 restantes se tramitan por la vía ejecutiva. Aunque evidentemente hay vecinos que no tienen posibilidades económicas para abonar el impuesto, desde Ravella apuntan que existen otros motivos del impago, como "direcciones o nombres de los titulares equivocados, olvido de la fecha límite de pago por no tener el recibo domiciliado, negativa a pagarlo por diversas razones, etc.".

En cuanto al método de pago del impuesto de gestión municipal que más dinero reporta a las arcas del Ayuntamiento, la inmensa mayoría prefieren la domiciliación bancaria. Concretamente abonaron el tributo por esta vía un 85% de los contribuyentes, mientras que el resto se decantó por el ingreso directo.

En una reciente junta de gobierno local, el Ayuntamiento adjudicó a una empresa un servicio de colaboración en materia de inspección tributaria para "optimizar" la recaudación de impuestos mediante la revisión de los censos de las principales ordenanzas fiscales. Se trata de garantizar el cobro de los recibos impagados de los últimos años y por tanto de "acabar con la injusticia" de que unos paguen y otros no.