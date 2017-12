Los problemas del cruce frente al Consistorio

El informe de la Policía Local indica específicamente en el caso del paso de ciclistas pintado junto al de peatones en la calle Juan Carlos I, entre la Plaza de Ravella y la Casa Consistorial, que incumple tanto la ordenanza municipal de 2012 como la nueva ley de Circulación de 2015.

En cuanto a la ordenanza municipal, ésta permite la circulación de bicicletas por las zonas peatonales (algo que ahora no está autorizado por ley), pero no sobre las aceras. Cabe destacar que en este caso concreto se pasa de una plaza a una acera sobre la que no puede circular el ciclista.

Pero además, tal como quedó señalizado, sin pictograma luminoso que advierta del paso para los ciclistas, la señalización que acaba de borrar el gobierno local tras dos meses en uso, daba prioridad a la circulación de bicicletas incluso sobre los otros vehículos a motor que circulaban por la calzada, incluso con el semáforo en verde. Por fortuna no hubo accidentes.