El III Festival Benéfico Grand Jeté logra un lleno absoluto en favor de GaliciAME

Las cerca de 500 localidades del pabellón de O Pombal se quedaron escasas en la tarde de ayer con motivo de la tercera edición del Festival Benéfico Grand Jeté. Además el fin del evento estaba destinado a la asociación GaliciAME, encabezada por la cambadesa Merchi Álvarez.

Durante más de tres horas los cerca de doscientos bailarines y gimnastas que se concentraron en Cambados fueron sucediendo sus actuaciones con coreografías de todo tipo. El poder de convocatoria de Grand Jeté, anfitriones del festival, sumado a una causa solidaria como la atrofia muscular espinal, reunió en la villa del albariño a jóvenes y adultos llegados de toda la comarca.

Hubo también varias exhibiciones de gimnasia rítmica, faceta en la que además de Grand Jeté, con escuelas en A Illa y en Cambados, se le sumaron también clubes de Vilagarcía, Gato Negro de Carril o de los colegios Antonio Magariños y A Torre-Illa. También estuvieron allí asociaciones como Perla de Arousa, Nydia, Dojo Berserkers, Love what you do Rita y Capoeira Vilagarcía.

La entrada también daba derecho a participar en diferentes sorteos. Lo simbólico del precio, entre 1,5 euros y 2,5 euros, ha servido para alimentar de ilusión la pelea de los miembros de GaliciAME por la investigación y progreso en los tratamientos de su enfermedad.

A la ceremonia de clausura contó con la presencia de Papá Noel que repartió dulces entre los participantes más pequeños además de ser el foco de atención de muchas de las fotografías.