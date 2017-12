Un carro cheo de sorrisos e ilusións na Illa

O Apalpador é unha figura do imaxinario galego que, nos últimos anos, comezou a competir con otras máis internacionais, como é o caso de Papá Noel, no imaxinario dos nenos. Este ano, os municipios do Salnés van contar coa súa presencia grazas á Deputación de Pontevedra, ainda que será coa súa versión feminina, como ocurreu onte na Illa de Arousa, onde un nutrido grupo de rapaces puideron desfrutar do espectáculo e concienciarse na importancia de prantar árbores autóctonos. Todos eles leváronse como agasallo da Apalpadora unhas landras para ptantar carballos.

Chegou á Illa desde o máis profundo das montañas do Courel e, como todos os anos por estas datas, causou unha profunda impresión nos máis novos do municipio arousán. A figura do Apalpador tense convertido nunha das grandes referencias do Nadal, coa súa pose de xigantón barbudo e bonachón que toca a barriga dos máis mozos para comprobar que comen ben antes de encherlles a faltriqueira de doces e caramelos.

Mais o Apalpador que onte se desprazou ata A Illa de Arousa tiña unha particularidade diferente á de outros anos. Nesta ocasión, a visita foi cursada pola súa versión feminina, que non dubidou en enredar a todos os nenos que se atopaban na praza do Consistorio a participar nas diferentes actividades que puxo en práctica. A decisión de que fose a versión feminina a que desembarcase na Illa foi da Deputación Provincial de Pontevedra, que financia estas actuacións nos diferentes puntos da comarca do Salnés. Cancións, música e moita diversión foron os principais componentes desta iniciativa, e sobre todo, arrincar o sorriso dos beizos dos máis pequenos e impulsar as súas ilusións para o doce espertar de hoxe pola mañá.

Todos os nenos que acudiron onte á praza do consistorio non se foron coas mans baleiras, xa que todos se levaron un pequeno agasallo no bolso. Ese agasallo non era outro que unha landra coa que prantar, probablemente, a primeira árbore da súa vida, un carballo e incrementar a presenza de árbores autóctonos nos nosos bosques.

Os meniños da Illa non serán os únicos que van a poder desfrutar da visita da Apalpadora, xa que o programa "Nadal en galego" da Deputación tamén vai levar a esta querida personaxe do Nadal galega ata outros municipios. Así, o vindeiro martes, a súa actuación desenvolverase en Cambados, tamén ás 12.00 horas, no xardín da biblioteca Luis Rei; na rúa Castelao do Grove ás 17.00; e na praza de Galicia de Vilagarcía a partires das 19.00. O día 28 visitará a área recreativa de Fonte Gaiteira en Catoira ás 19.00 horas.