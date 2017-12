Los bomberos se manifiestan para exigir la gestión directa del servicio

Los bomberos de los parques de Vilagarcía de Arousa y de Ribadumia, integrantes del consorcio contraincendios de Pontevedra, se reunirán con sus compañeros de los restantes parques en la capital de la provincia, el próximo día 29, para participar en una manifestación convocada por los sindicatos UGT, CIG, CC.OO y SIB-GAL con el fin de exigir la reversión de la concesión del servicio a la empresa Matinsa debido a sus reiterados incumplimientos.

El comité de empresa considera que el consorcio provincial, formado por la Xunta y la Diputación, "no puede tolerar por más tiempo los gravísimos incumplimientos que nos impiden en muchos casos a los bomberos desempeñar nuestra labor, o por lo menos dificultarla en extremo".

Como ejemplo de estos incumplimientos que denuncian exponen que hay vehículos que pasan largo tiempo averiados, materiales que no se reponen, no se llevan a cabo los mantenimientos adecuados, y no se cubren las bajas del personal lo que hace que las dotaciones estén casi siempre al mínimo.

"Los bomberos hicimos todo tipo de denuncias públicas sobre esta situación, acudimos a Inspección de Trabajo y denunciamos incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos, tras los que la Inspección consideró que teníamos razón. Estamos desde hace tiempo en huelga, transmitimos a través de registro incidencias y labores que Matinsa no estaba atendiendo, asistimos a plenos de concellos como Vilagarcía y Cambados, a informar de la situación y recibimos el apoyo unánime de estas corporaciones. Incluso llegamos a sufrir la represión por parte de la empresa únicamente por exigir lo que es básico para el servicio, los compañeros y los ciudadanos de la provincia de Pontevedra, declaran los delegados sindicales.

Ante todas estas actuaciones sin que se solucionen los problemas, ahora deciden dar un paso más y convocar una manifestación en contra de la gestión de Matinsa y a favor de la recuperación para la gestión directa de este servicio público. De este modo avanzarían en un modelo basado en el beneficio de los vecinos y no en el empresarial, como lo están haciendo en otras provincias. Los bomberos creen que Matinsa ha dado suficientes motivos para que el consorcio provincial contraincendios apueste por la reversión de esta concesión.