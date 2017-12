Roba una furgoneta y se estrella en una calle sin salida durante la persecución policial

La Policía Local de Vilagarcía busca al autor del robo de una Citroën Berlingo propiedad de Inelga (Industrial Eléctrica de Galicia) -una conocida empresa de electricidad ubicada en la calle Vista Alegre- después de que el individuo, sorprendido por los agentes, decidiese fugarse para terminar estrellándose contra una roca en una calle sin salida, abandonar el vehículo y emprender la huida a pie. La furgoneta, recuperada con importantes daños, permaneció durante la mañana de ayer en el depósito de vehículos de la Policía Local y por la tarde fue recogida por la propiedad para llevarla al taller.

Los hechos ocurrieron al filo de las cuatro de la madrugada de ayer en la calle Vista Alegre. Una patrulla de la Policía Local vio las puertas del almacén de Inelga abiertas, por lo que se acercó al lugar para comprobar qué había pasado.

Casi de forma inmediata, arrancó a toda velocidad una furgoneta rotulada con el nombre de la empresa, por lo que se inició una persecución por las calles de Vista Alegre, avenida de Cambados, Duque de Terranova (parte posterior del parque de O Castriño), Pablo Picasso, Vilaboa y Caravel. Este último vial (por detrás de las casonas de A Comboa) no tiene salida, algo que debía desconocer el ladrón porque chocó contra una piedra de importantes dimensiones. Tras el accidente, emprendió la huida a pie y ayer todavía no había sido localizado.

A por la caja fuerte sin éxito

En cuanto a los daños ocasionados en las instalaciones de Inelga, el individuo reventó la puerta del despacho del gerente, aunque no debió de encontrar nada de su agrado porque no se llevó absolutamente nada después de revolverlo todo. Además de los destrozos en esta puerta, también rompió el mueble donde está la caja fuerte. Sus intentos volvieron a caer en saco roto, pues no logró abrir la caja. Finalmente lo único que sustrajo fue la furgoneta, ocasionándole importantes desperfectos.

El propietario de la empresa afectada ha puesto denuncia en la Policía Nacional. De hecho ayer por la mañana estuvo la Policía Judicial inspeccionando el lugar del siniestro.