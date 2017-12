Cinco niños y un adulto recibirán de aquí a febrero el novedoso fármaco para la AME

Un niño de tres años, de Porto do Son (A Coruña), recibía a mediados de septiembre pasado la primera dosis de "Spinraza" que se le administraba a un paciente en toda España. Tres meses después, los resultados están siendo muy positivos, y ya hay otros pacientes que se pueden beneficiar de este fármaco: una niña de Vigo, y otro de Noia, en la costa coruñesa. Además, en cuestión de dos meses, está previsto que reciban las primera dosis otras tres personas, dos niños y un adulto. "Esto dio un giro de 180 grados. Hace un año no teníamos nada, y ahora tenemos algo. Eso es mucho", apunta la presidenta de la asociación GaliciAME, la cambadesa Mercedes Álvarez.

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una grave enfermedad neurodegenerativa de origen genético, que causa el progresivo debilitamiento de los músculos del afectado. En los casos más graves, puede precipitar la muerte. Pero muchas de las personas diagnosticadas de AME pueden beneficiarse de un nuevo medicamento, el "Spinraza", que puede frenar los síntomas de la atrofia.

Con Tiago, el niño de tres años de Porto do Son que recibió la primera dosis parece que está funcionando. Su madre, Carmen Vázquez Mariño, apunta que "sí que se le nota mejoría. Yo, que lo veo todos los días, quizás no le note tanto, pero los que lo ven de mes en mes sí que le encuentran mejoría". En este sentido, la madre afirma que "antes no era capaz de levantar los brazos hasta tocar la cabeza, y ahora empieza a conseguirlo", aunque con el izquierdo le cueste un poco más.

Carmen Vázquez explica también que su hijo, "estaba degenerando muy rápido, y ahora ha dejado de hacerlo". "Antes del Spinraza se le veía un empeoramiento mes a mes, y en su último informe el neurólogo ya decía que tenía los dedos encorvados como garras. Ahora en cambio, en el colegio puede sostener un lápiz o una pintura con la misma destreza manual que cualquier otro niño".

La madre plantea que los avances se notan también en casa, pues ya puede comer de forma independiente, e incluso beber. Antes del "Spinraza" no era capaz de sostener una botella. "También tiene más fuerza en la musculatura de la espalda, cuando antes era incapaz de mantenerse sentado, se iba hacia los lados".

Por todo ello, esta madre afirma que "estoy encantada", no solo por lo bien que están yendo las cosas con el "Spinraza", sino también por el trato que está recibiendo por parte del personal sanitario del hospital Clínico de Santiago.

800.000 euros anuales

Tiago recibió las tres primeras dosis entre mediados de septiembre y mediados de octubre, con una diferencia aproximada de dos semanas entre cada una. Posteriormente, hacia mediados de noviembre se le administró la cuarta, siempre mediante una punción lumbar. En lo sucesivo, tendrá que recibir una dosis de "Spinraza" cada cuatro meses para el resto de su vida.

El coste del tratamiento ronda los 800.000 euros anuales por cada paciente. El precio es muy elevado puesto que se está administrando en Galicia como medicamento extranjero, y bajaría mucho si se comercializase tras un acuerdo de precio entre el Ministerio de Sanidad y la compañía farmacéutica que lo desarrolló. Pero esto no ha sucedido todavía.

Está previsto que de aquí a finales del año próximo se trata con el "Spinraza" a una quincena de personas en Galicia, que serían todos los enfermos de AME que hay en la comunidad, excepto la cambadesa Mercedes Álvarez, pues ella tiene una mutación cromosómica para la cual no está contemplado este fármaco.

Galicia es la única comunidad española donde se está utilizando el "Spinraza". Esto se debe a que Mercedes Álvarez y la asociación GaliciAME llevaron al Parlamento autonómico la difícil situación de los afectados de AME, y se logró un compromiso unánime de todos los partidos de apoyar a los enfermos. Ese compromiso sería posteriormente refrendado por la Consellería de Sanidade y el Servicio Galego de Saúde (Sergas), que empezaron a administrar el "Spinraza" hace ahora casi tres meses.

Esta medicina ha sido desarrollada por la multinacional Biogen, que se creó en Suiza en 1978, aunque ahora está asentada en Estados Unidos. Presumiblemente, no será sin embargo la única esperanza para los enfermos de AME, puesto que los laboratorios Roche, también de Suiza, prevén empezar el año próximo con los ensayos clínicos del "RC1706", denominación previa de un fármaco que se tomará por vía oral. En Galicia, hay tres niños aptos para estos ensayos.