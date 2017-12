A Illa y Ribadumia se quedan sin servicio de pediatría por las vacaciones del titular

Los concellos de Ribadumia y A Illa están sin servicio de pediatría desde el pasado viernes debido a que el Sergas no ha tomado en consideración sustituir al titular durante su periodo vacacional.

Esta cuestión ha causado un enorme enfado entre los usuarios que habitualmente acuden a los dos concellos para que sus hijos sean atendidos por el pediatra José Luis Martínez Hinojosa, quien desde el viernes no ocupa su lugar habitual de trabajo y no lo hará hasta su retorno previsto para el próximo lunes tras los días de permiso que le corresponden.

Las muestras de desaprobación a la situación generada se pudieron comprobar también en la mañana de ayer en el centro de salud, donde varios familias se encontraron con la desagradable sorpresa de la ausencia del pediatra teniendo que ser atendidos por otro facultativo no especialista en el tratamiento infantil.

Incluso algunos de los vecinos de A Illa denunciaron lo que consideran una injusticia referente al episodio ocurrido el pasado viernes cuando Martínez Hinojosa fue derivado al centro de salud de Cambados que se encontraba sin pediatra, pese a tener tres especialistas para cubrir los servicios de mañana y tarde.

La cuestión que más irrita a los usuarios es que no es la primera vez que sucede la ausencia del pediatra que atiende en A Illa y Ribadumia. Sus correspondientes días de permiso no son estimados por el Sergas como los suficientes para proceder a cubrir su ausencia. Exactamente hace escasas semanas también se produjo la ausencia del pediatra titular, cuestión que por repetida no termina de encontrar una solución por parte del Servicio Galego de Saúde.

Uno de los usuarios consultados al respecto señalaba que "no puede ser que estemos diez días seguidos sin pediatra. Ya contamos con menos horas de servicio que muchos ayuntamientos, pero aún así nos quitan las pocas horas que tenemos cuando en el resto de ayuntamientos tienen ese servicio cubierto como debe ser".

El área de influencia del Martínez Hinojosa es además muy extensa puesto que cada jornada laboral suya se desarrolla a caballo entre A Illa y Ribadumia. El pediatra titular reparte sus ocho horas diarias de atención entre ambos concellos, por lo que su ausencia afecta además a un importante número de habitantes.

"No tenemos nada en contra de que el pediatra coja sus días de descanso, pero lo que no nos parece de recibo es que el Sergas no traiga una persona para su lugar. En otros sitios tienen pediatras suficientes, pero nosotros solo tenemos uno y los días que puede estar", denunció el padre de un paciente.