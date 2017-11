Ravella rechaza eximir a un vecino del pago de un servicio de Emergencias

El Ayuntamiento de Vilagarcía acaba de desestimar un recurso de reposición presentado por un vecino contra la liquidación de la tasa municipal por la intervención de Protección Civil en el incendio ocurrido en la calle Cruceiro de Galáns el 4 de abril de 2015.

El autor del recurso esgrime, ente otros argumentos, que él no requirió la presencia de los efectivos de emergencias y que existe un procedimiento penal abierto en los juzgados, por lo que considera que hasta que no se resuelva no se puede exigir ningún pago. Así, el interesado solicita "el archivo del expediente sancionador o, subsidiariamente, la suspensión del procedimiento en tanto no se resuelva el procedimiento penal".

Pero el Concello concluye que no existe tal expediente sancionador y que el vecino debe pagar la Taxa por Servizos Especiais ou Transportes. Deberá abonar tanto el importe de la deuda como los intereses de demora y los recargos que pudieran proceder.