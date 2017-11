El PP gestiona los apoyos para que Cíes-Illas Atlánticas sea Patrimonio de la Humanidad

El apoyo institucional a la candidatura de Cíes-Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad formulada por la Xunta de Galicia y admitida a trámite en primera instancia, está a cargo de los miembros del Partido Popular a nivel provincial, quienes se mostraron sorprendidos por el rechazo del gobierno bipartito (PSOE-BNG) en la Diputación a su iniciativa. Ahora la propuesta llega en forma de moción a la Corporación municipal de Vilagarcía y se abordará en la sesión plenaria de este mes. Los populares instan al gobierno socialista de Alberto Varela y a los ediles del BNG que antepongan los intereses de Cortegada y de la ciudad con su voto a favor.

El portavoz del grupo provincial del PP, Ángel Moldes, los diputados de la comarca Salomé Peña y Luis Aragunde, la portavoz del grupo municipal del PP de Vilagarcía, Elena Suárez, y el presidente de la agrupación local, Alfonso González Gallego, escenificaron el apoyo a la candidatura del Parque Nacional como Patrimonio de la Humanidad en Carril, frente a la isla de Cortegada, cuyos valores naturales y paisajísticos destacaron como merecedores de tan alta distinción.

Expusieron que la candidatura encabezada por Cíes y que abarca el global de las islas que integran en Parque Nacional gallego debe ser un orgullo para toda la provincia de Pontevedra, que se beneficiará tanto económicamente como a nivel turístico por el prestigio mundial de la distinción. Por eso no entienden el rechazo de los socialistas (liderados por la viguesa Carmela Silva) y nacionalistas a la iniciativa a nivel provincial.

"La Diputación va con una candidatura solo pensando en Cíes y Vigo, cuando debe defender los intereses de toda la provincia. No puede ser el alcalde de Vigo el que dirija el ente provincial anteponiendo su ciudad al resto de las comarcas. Vilagarcía y el resto de los municipios de O Salnés están siendo perjudicados por la nueva Diputación. No estamos de acuerdo con los datos que ofreció la presidenta recientemente sobre lo que recibieron estos municipios, pero aún utilizando esos números puede verse claramente la discriminación", expuso Ángel Moldes.

Por su parte el presidente local del PP vilagarciano manifestó que "estamos trabajando para hacer que Vilagarcía sea un referente. Llevamos la moción al pleno municipal para que Cíes-Illas Atlánticas sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Defendemos todo el Parque Nacional en el que está integrada la isla de Cortegada que es el mayor bosque de laurel de Europa. Esperamos que toda la corporación municipal asuma esta moción y que el alcalde (el socialista Alberto Varela) anteponga los intereses del municipio a los de su partido".

Conflictos entre socialistas

Los populares aprovecharon la comparecencia de apoyo a la candidatura de Cíes-Illas Atlánticas para poner de relieve los conflictos entre los socialistas de la provincia que, a su criterio, están perjudicando a municipios como Vilagarcía de Arousa.

"La presidenta de la Diputación viene a Vilagarcía a un desayuno, pero no a inaugurar obras. La relación no es buena entre el gobierno provincial y el local porque tampoco resulta positiva a nivel de partido. Se castiga a Vilagarcía porque su alcalde no apoya a los directivos socialistas defendidos desde Vigo. El enfrentamiento a nivel interno del PSOE afecta a los vilagarcianos. En el PP de Pontevedra estamos unidos y apoyamos lo que es mejor para nuestras rías y nuestra provincia", señaló Moldes.