Peña exige la dimisión del alcalde por perder una ayuda de 1,5 millones

La portavoz del PP de Ribadumia, Salomé Peña, exige la dimisión inmediata del alcalde del municipio, David Castro, por haber perdido una subvención de 1,5 millones de euros del Plan de Investimentos en Equipamentos Singulares de la Diputación de Pontevedra. La exregidora advierte que de no producirse el abandono del primer edil de su cargo, "los populares no descartan la adopción de otras medidas".

La concejala de la oposición explica que el Concello ribadumiense fue excluido del reparto de los fondos provinciales porque según manifestó la presidenta Carmela Silva "el proyecto no cumple con el objeto de la convocatoria en cuanto a construcción, y no cumple con las condiciones mínimas de proyecto básico, lo cual era obligatorio según las bases".

Así, mientras otros concellos de O Salnés como O Grove o A Illa de Arousa recibirán dinero de ese Plan de Investimentos, Ribadumia se queda fuera "porque el proyecto no cumple las condiciones mínimas", insiste Peña.

La política conservadora recuerda que esta no es la primera vez que Castro deja escapar inyecciones económicas para el municipio y que su "nefasta gestión" está "llevando al concello a la ruina". Es más, considera que el alcalde "está causando perjuicios irreparables a los vecinos".

Como ejemplo, Salomé Peña menciona la pérdida de la subvención provincial para construir aceras en el inicio de la Ruta da Pedra e da Auga, el Plan Urbe 2016 de la Xunta al que el Ayuntamiento renunció presentarse, la subvención de la Diputación para señalización del patrimonio histórico a la que el Concello tampoco aspiró, la suspensión "definitiva" de la BTTinto, el cierre de la Pousada de Ribadumia ("el alcalde lo único que hizo durante dos años fue poner trabas administrativas para mantener cerrada la instalación", critica la portavoz del PP), el "abandono" del Monte do Castro al negarse la administración municipal a asumir las labores de mantenimiento o los retrasos en la ejecución de las obras del Plan Concellos 2016. "A día de hoy no fue justificada ninguna de las obras presentadas al plan de la Diputación", espeta Peña, que no se olvida del tanatorio en su retahíla de críticas a David Castro.