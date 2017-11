La familia de Asorey exige 300 euros por publicar 5 fotos en un blog de escultura

Los herededos de Francisco Asorey reclaman a una profesora de Cambados una indemnización de casi 300 euros por haber publicado con mero afán divulgativo en un blog privado cinco fotografías de obras realizadas por el escultor y que están expuestas en lugares públicos de la geografía española.

La reclamación no ha sorprendido a María Isabel Iglesias, profesora en un instituto de Cambados que lleva el nombre del célebre escultor, pues reconoce que ya ha tenido anteriores roces con la familia tanto con ocasión de la tesis doctoral que presentó el pasado año como por otras imágenes que publicó en otro diario de internet que ya cerró para evitar polémicas.

"La Ley de Protección de Derechos de Autor excluye los monumentos públicos y además yo no obtengo ni un euro en ninguno de los blogs en los que publiqué las cinco fotografías de piezas de Asorey", afirma con rotundidad la profesora de Secundaria cambadesa.

La notificación le llegó el pasado viernes de la consultora Vegap, con sede en Madrid, un despacho de abogados que se encarga de la gestión de los derechos de propiedad intelectual de artistas plásticos y que le reclama 48 euros por la edición de cada una de las cinco fotografías de obras atribuidas a Asorey en su blog Cicel.

En concreto se trata de la imagen de una lápida dedicada a Martín Gómez Abal, de bronce, situada en una plaza de Vilagarcía de Arousa; el monumento a Curros que se encuentra en una plaza de Os Cantóns de A Coruña; la de una placa de bronce dedicada a Isidoro Bugallal que está en Ponteareas; otra referida a Simón García de la Riva que se encuentra en Ortigosa de Cameros (La Rioja) y que le fue enviada por un conocido; así como el monumento al aviador Loriga que se erige en una plaza de Lalín.

Por todos estos conceptos, la sociedad referida reclama a la profesora cambadesa un total de 240 euros más otros 50 del IVAcorrespondiente, tarifa que se corresponde con el concepto "Difusión cultural de hasta 10 obras de autores representados por VEGAP" durante el período de tiempo correspondiente al presente año 2017".

Maribel Iglesias se muestra "indignada" ante esta reclamación económica sino por el hecho de que frena su interés por su referente de investigación. De hecho, junto a la profesora Adela Leiro, ha sido la impulsora del homenaje que Cambados rindió al escultor en 2011 cuando se cumplió el 50 aniversario de su fallecimiento.

De ahí su cierta indignación y en parte decepción con una parte de la familia Asorey que le ha puesto innumerables trabas a la hora de recopilar documentación acerca de un autor "que puede inspirar veinte tesinas como la mía".

Maribel Iglesias defiende al hijo vivo de Asorey "porque siempre me ha dado facilidades" y subraya la "generosidad" que también demostró el autor en vida cuando "renunció incluso a recibir una gratificaicón por su participación en los dibujos de una cerámica de Pontecesures que triunfó en Argentina".

Asegura que ya ha respondido a la Vegap explicando los motivos de la publicación de las fotografías aunque para evitar un "problema mayor" está dispuesta a satisfacer el canon que le exige la familia.

"Encontrar esas placas y fotografiarlas me ha costado mucho dinero porque he tenido que viajar con toda la familia a esos lugares y a mi no me reporta nada", insiste la profesora.

Reconoce la profesora que los autores plásticos o sus herederos legales tienen derecho sobre la propiedad intelectual de las obras durante 70 años desde el fallecimiento, por lo que la familia Asorey puede reclamar hasta 2031, teniendo en cuenta que falleció hace ahora 56 años.

De todos modos insiste Iglesias en que las fotografías que publicó se refiere solo a obras que se encuentran en espacios públicos, expuestos a la vista de todos.