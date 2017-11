La plaza de tercer agente de la Policía Local de A Illa tiene 89 aspirantes

La plaza de policía local que ha sacado A Illa a concurso tendrá a 89 aspirantes. Esa es la cifra de todos aquellos que presentaron la documentación en tiempo y forma, ya que potras doce personas se quedaron fuera por diferentes trámites burocráticos no concretados. La prueba de selección se realizará el próximo 18 de enero, pero en el municipio descartan que antes de 2019 pueda hacerse efectiva. Los motivos no son otros que los cursos de formación que tendrá que realizar el nuevo agente en la escuela de seguridad de A Estrada, unos cursos que tienen una duración mínima de seis meses y que todavía no se han convocado.

Una vez se cuente con el tercer agente de la Policía Local, el grupo de gobierno descarta incorporar más, salvo en el verano, cuando el incremento poblacional que experimenta A Illa obliga a recurrir a auxiliares de Policía Local, financiados a través de fondos propios y de planes de cooperación con la Xunta.

El Concello de A Illa cuenta desde su nacimiento con tres agentes de la Policía Local, aunque en los últimos años, tan solo dos realizaban esa labor, debido a la enfermedad y fallecimiento de la persona que ocupaba esa plaza. Tras años de malabarismos, funcionando con un oficial y un agente, el Concello se ha decidido a sacar a concurso esa tercera plaza y se ha encontrado con un overbooking de participación.

En estos momentos, A Illa todavía conserva los dos agentes auxiliares contratados el pasado verano como refuerzo del servicio. Los dos han sido contratados por un período aproximado de seis meses, etapa que se encuentra cerca de finalizar.

El edil de Seguridade Cidadá, Luis Arosa, reconocía ayer que durante el invierno, "tres agentes es un número bastante adecuado a la realidad del municipio; los principales problemas que tenemos se registran cuando llega el verano, que nos vemos obligados a contratar a auxiliares por el incremento poblacional, y sobre todo, por la masiva afluencia de personas a las playas de A Illa, especialmente Carreirón y Area da Secada".

Un ejemplo de ello fue el verano que acaba de terminar, donde la presencia de los auxiliares fue fundamental para controlar los estacionamientos en las proximidades de las playas y participar en diferentes operativos de tráfico en el municipio, además de garantizar la cobertura en determinados horarios en los que resultaría imposible de contar tan solo con dos únicos agentes.