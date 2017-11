Los vecinos de A Coca advierten de la falta de iluminación en los pasos de peatones

La asociación Fonte da Coca propone colocar focos que apunten a los pasos de cebra de As Carolinas y Rodrigo de Mendoza. // Noé Parga

La asociación vecinal Fonte da Coca ha solicitado por escrito una reunión con el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, para exponerle las necesidades del barrio, ubicado en uno de los principales accesos a la ciudad.

Entre las demandas "más urgentes", los residentes del entorno del parque de A Coca priorizan la mejora de la iluminación en los pasos de peatones de As Carolinas y Rodrigo de Mendoza, dos avenidas muy transitadas, tanto de vehículos como de viandantes. "En varios pasos de cebra no hay visibilidad y ahora es de noche ya desde las seis de la tarde. Colocar focos que apunten directamente a los pasos como los que funcionan junto a la iglesia de los Padres [en Rosalía de Castro] o en Carril no es una medida que le cueste mucho dinero al Concello y sin embargo tendría muchos beneficios para los ciudadanos como por ejemplo evitar nuevos atropellos", expone el presidente del colectivo vecinal, Carlos Rey.

El portavoz de Fonte da Coca apunta que la única zona del barrio que cuenta con alumbrado nuevo es la de Alcampo, pero que en otros pasos de peatones, como el ubicado entre la sucursal de Abanca y el supermercado Dia o el de las inmediaciones de la academia de inglés, la visibilidad es muy reducida. "Ya es una zona muy transitada y con la puesta en marcha del hipermercado hay más tráfico. Es mejor tomar medidas antes de que ocurra una desgracia", advierte Rey.

Además de la mejora de la iluminación en As Carolinas y Rodrigo de Mendoza, otra de las peticiones "urgentes" que los vecinos esperan plantear en persona al regidor vilagarciano es la necesidad de aumentar la presencia policial en el barrio con el propósito de evitar nuevos robos en edificios y comercios y de eliminar un foco de menudeo de drogas en el solar de un antiguo almacén abandonado. "Saltan el portalón y entran. Y si hubiera policía en la zona, ya sea Nacional o Local, seguramente no existiría ese trapicheo", considera el presidente de la asociación Fonte da Coca, que recuerda que la presencia de los agentes funciona de efecto disuasorio a la hora de la comisión de delitos.

No obstante la precariedad de sendas plantillas policiales en Vilagarcía lastra la posibilidad de incrementar las patrullas en las calles. En la comisaría de O Cavadelo el cuadro de personal está bajo mínimos y en Ravella la dotación de efectivos tampoco es suficiente.