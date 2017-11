Maleza y telas de araña invaden la pousada

La pousada de Ribadumia ofrece una imagen de completo abandono. La cubierta está invadida por los rastrojos, en la entrada el suelo está lleno de hojas secas y de colillas, y tanto las paredes como las puertas principales están cubiertas por las telas de araña. Dentro, el edificio ya está amueblado.

La de Ribadumia es la única de las cuatro pousadas que sigue cerrada. Las otras tres (O Grove, Armenteira y Meaño) ya están abiertas, con mejor o peor suerte. En el caso de la de Ribadumia, ni siquiera tiene el permiso de primera actividad, que tiene que conceder el Ayuntamiento.

Según el alcalde, tanto la obra como el expediente administrativo estaban repletos de irregularidades, de ahí que se paralizase la puesta en marcha. Según el PP de Ribadumia, que la pousada siga cerrada se debe única y exclusivamente a que tanto el tripartito local como la Diputación de Pontevedra, "quieren afear la gestión de Rafael Louzán y Salomé Peña", en palabras de Serantes.

Los conservadores exigen la puesta en funcionamiento inmediato de la pousada. Si bien Serantes no quiso valorar si, como dice el alcalde, en la obra se cambió el proyecto inicial, sí recordó que la Diputación llevó el expediente de las pousadas tanto a la Fiscalía como a la Oficina Antifraude de la Unión Europea, y que ni la primera ni la segunda encontraron indicios de irregularidad alguna.

Por ello, Serantes le dice al actual gobierno provincial que "en Ribadumia no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", e insiste en que la pousada "puede ser un motor económico para toda la zona". Sostiene que el PP no lo ven como un rival de los hoteles y casas de turismo rural privados, si no como un servicio complementario, que potencia el atractivo turístico al tratarse de edificios completamente accesibles para las personas con discapacidad. "La Diputación le niega el desarrollo a Ribadumia".'