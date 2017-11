Vilanova remodela los pliegos para el proyecto del vivero de empresas de Baión

El Concello de Vilanova ha comenzado a trabajar en la remodelación de los pliegos de contratación del futuro vivero de empresas de Baión, con el objetivo de que no vuelva a quedar desierto y se queden sin la subvención de la Consellería de Industria. Este proyecto, una iniciativa con el doble objetivo de facilitar los primeros pasos a los emprendedores y llenar de contenidos un polígono totalmente vacío, ha visto como, hasta en dos ocasiones, se quedaba encima de la mesa sin poder llevarse a cabo.

La primera de ellas fue en 2016, cuando el Concello no consiguió presentar en plazo el proyecto a la Consellería de Industria. Eso no ocurrió en 2017, cuando se preparó con suficiente antelación, siendo concedida la ayuda para la construcción por la Xunta. Sin embargo, el problema llegó en el concurso para acometer las obras, al no presentarse ninguna constructora. El rechazo de las empresas se fundamentó en que los precios por los que salió a licitación eran muy inferiores a los costes de mercado de productos como el cemento.