La particular "première" de A Illa

A Illa ya está acostumbrada a ser el primer escenario sobre el que se desarrollen obras de teatro de gran éxito, pero el pasado lunes vivió, por primera vez, su particular "première", en la que solo faltó una alfombra roja y uno de los artistas principales, José Coronado, al que su agenda se lo impidió. No en vano, el municipio ha sido una de las localizaciones más importantes de esta serie que no verá la luz hasta el próximo año.

Tan solo faltó la alfombra roja, porque los fans, ávidos de inmortalizarse con Álex González los hubo de sobra. La proyección del primer capítulo de "Oeste. Vivir sin Permiso" en el auditorio municipal fue un éxito de público, entre el que no faltaron alcaldes de los diferentes municipios de la comarca en los que se ha grabado, como es el caso de Carlos Iglesias, de A Illa, o de José Antonio Cacabelos, de O Grove. Pero la mayor parte de los asistentes a esta particular "première" eran vecinos de los municipios limítrofes, muchos de ellos, participantes como extras en la serie.

Todavía no se habían abierto las puertas de la sala del auditorio municipal cuando el público ya abarrotaba por completo la entrada a la espera de los actores principales. Álex González es siempre el que más revuelo causa, pero allí también se encontraban Luis Zahera, Ricardo Gómez, Carmela Martins o Claudia Traisac entre otros. Tan solo faltó José Coronado, el protagonista principal de la serie por cuestiones de agenda. El alcalde de A Illa fue el encargado de presentar el capítulo, agradeciendo la elección del municipio, que recibirá una importante proyección a nivel nacional con la serie.

La serie, cuya primera temporada constará de trece capítulos de unos 60 minutos de duración, se encuentra en estos momentos ocupada en la puesta en marcha del undécimo capítulo, por lo que el equipo de rodaje permanecerá en la comarca de O Salnés hasta el próximo mes de diciembre. Queda abierta la puerta a la grabación de una segunda temporada en el futuro.

La fecha en la que comenzará a formar parte de la parrilla televisiva de las cadenas de Mediaset todavía se desconoce, pero será a lo largo del próximo año.

De este primer capítulo, en el que el todopoderoso Nemo Bandeira (Coronado) descubre su grave enfermedad tras forjar un imperio de empresas cuyo sostén económico real es el tráfico de cocaína. Bandeira domina Oeste, una ciudad en la que no se mueve nada sin que él lo sepa, controlando todas las instituciones a través de su ahijado Mario (Álex González) o por la fuerza de Ferro, interpretado por un gran Luis Zahera. A partir de ese momento, la trama fluctúa entre la crisis familiar que esa decisión provoca y la existencia de una hija ilegítima que no está dispuesta a dejarse manejar por su padre, todo ello con el narcotráfico de fondo.

En ese primer capítulo, más allá del trabajo de los actores y de la trama, lo que destaca son las localizaciones. Lugares como Area da Secada, Con Retellado, Siradella, el pazo de A Toxeiriña en Moraña, una conservera de Vilanova o diferentes espacios de O Grove y Vilagarcía quedan retratados de forma espectacular y llaman a engancharse a la vida de Nemo Bandeira.