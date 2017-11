El dinero de la pista de Os Duráns se irá a un proyecto distinto o a otro barrio

La Diputación de Pontevedra aprobaba la semana pasada 50.000 euros para construir una pista multideportiva en el barrio vilagarciano de Os Duráns, un proyecto que la pasada primavera puso en pie de guerra a los vecinos, quienes mantuvieron una reunión en plena calle con los concejales Paola María y Lino Mouriño para abordar el conflicto por la ubicación de la infraestructura

Debido a la oposición vecinal, el Concello dejó en suspenso el proyecto. Fuentes municipales señalan que, por el momento, no existe alternativa física que permita emplazar la pista en otro lugar de Os Duráns, por lo que "habrá que posponerla". No obstante inciden en que el Ayuntamiento "no renuncia a dotar de equipamientos deportivos al barrio".

Un año de plazo

Pero los fondos provinciales tienen fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2018, fecha para la que queda un año. Si se mantienen las circunstancias actuales (los vecinos se oponen a la ubicación propuesta por Ravella y no hay lugar alternativo), el gobierno socialista apunta a dos posibles vías: o solicitar el cambio de finalidad de la subvención (como ya hizo en otras ocasiones, como por ejemplo con los polémicos columpios del PP en la playa de Compostela o en el Castro Alobre) o bien construir la pista multideportiva en otro lugar del municipio, puesto que "había zonas muy interesadas", apuntan desde el Concello.

Por tanto habrá que esperar unos meses para conocer el destino de los 50.000 euros que la Diputación que preside Carmela Silva ha concedido al Ayuntamiento de Vilagarcía en el marco del Plan Concellos 2017 inicialmente para la pista en Os Duráns.