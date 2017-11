Los Vilapene de O Salnés

Galicia ofrece a lo largo y ancho de su geografía un abanico de topónimos exóticos que pueden provocar la hilaridad del más pintado. Desde A Picha, en Friol -topónimo que, en realidad, proviene del "picho", o tubería por la que mana la fuente- al Vilapene de Lugo, cuyos vecinos están hartos de que los bromistas les roben el cartel de entrada al pueblo. Sin olvidar la "Pedra do Carallo" en Santa Leocadia de Arteixo, un menhir encastrado en una piedra que evoca un pene erecto. Pero también la comarca arousana ofrece sus topónimos peculiares que pueden sonrojar a muchos.

En cierta ocasión, un hombre le respondió a su interlocutora femenina, a la que no conocía de nada, que vivía en A Parrocha. La mujer se sonrojó visiblemente, no sabiendo si considerar aquella respuesta una ofensa o una broma de mal gusto. Pero nada más lejos de la realidad, ya que el hombre vivía efectivamente en A Parrocha, un barrio de Portonovo (Sanxenxo) cuyo nombre no guarda relación alguna con una de las acepciones vulgares de los genitales femeninos, sino con las parrochas, "xoubas" pequeñas que son un pescado bien apreciado en Galicia, y que da nombre a este pequeño barrio de una villa de tradición pesquera como es el de Portonovo.

Pero no sólo en Portonovo, sino también en Pontevedra o Vigo, con su Rúa da Parrocha, incluyen este nombre entre sus topónimos. Otra Parrocha puede encontrarse en el interior de Galicia, a medio camino entre Silleda y Monterroso, población ésta última que ya pertenece a la provincia de Lugo.

La comarca de O Salnés cuenta con una serie de topónimos singulares que pueden provocar la hilaridad de más de uno. Como animal, el buey es uno de los recurrentes en la toponimia arousana, con Cabeza de Boi, barrio de Armenteira que, según los lugareños, debe su nombre al buey que poseía un vecino y cuyos servicios ofrecía para el apareamiento de las vacas.

El topónimo puede resultar peculiar, pero aún lo es más para quienes viven en la parte opuesta de la cabeza de este animal: Cu de Boi, que es el nombre de un enclave de Meaño ubicado dentro del barrio de Pereiras. Es un lugar donde abundan los viñedos.

Sin salir de Meaño, este exótico itinerario puede continuarse por "A Cajallona", una explanada entre Meaño y Xil que hizo las veces de campo de fútbol en los años 40 y donde dieron sus primeras patadas algunos equipos de la zona en frenéticos derbis locales, y que hoy está copado también de viñas.

También podría considerarse escatológico el topónimo de Campo das Cajallas, que es un lugar ubicado, nada más y nada menos, que en el señorial barrio de Fefiñáns en Cambados, y en cuyas inmediaciones la villa acogía en tiempos pretéritos un mercado de ganado donde se vendían vacas, bueyes, carneros y hasta animales salvajes como el lobo cervado. Estas ferias fueron muy importantes entre los siglos XVI y XVII

Volviendo a los animales, de los cuales el cerdo es el rey, también hay que acercarse a Rabo de Porco, un barrio de Raxó, en el Concello de Sanxenxo, y cuyo nombre los lugareños portan con salero. Cierto que algunos refieren como hace unos años unas vecinas, recién llegadas e instaladas en preciados chalés construidos en la zona, hicieron gestiones en el propio Concello de Sanxenxo para mudar aquel nombre que entendían denigrante. Pero no encontraron el apoyo de los vecinos, que sentenciaron: "Esto toda la vida fue Rabo de Porco, y lo seguirá siendo. Al que no le guste, que se vaya".

También vinculado al gorrino, en Armenteira existe el lugar de Cuchín que evoca al "cocho", acepción gallega del cerdo. Un Cuchín que precisamente debe su nombre a una antigua cochinera que existía en el lugar, y hoy poblado con apenas media docena de casas.

Otras criaturas, que habitualmente provocan rechazo, pero que tienen también su reseña toponímica en Arousa, son O Piollo, zona del barrio cambadés de San Tomé, o Ratón, un barrio meañés de la localidad de Cobas que linda ya con Barrantes y donde los roedores, pese al nombre, no pululan más que en otras zonas vecinas. También hay alusiones a animales salvajes, y hasta en peligro de extinción, como es el caso del monte de Forca da Loba, en Meaño.

También existen opciones más otoñales y melancólicas, para lo cual basta con darse un paseo por el Camiño da Pena, en Vilagarcía. O el Ai enclavado de lleno en medio de un auténtico paraje rural de la parroquia de San Lourenzo de Nogueira, en Meis.

También hay topónimos para lo que coloquialmente se entiende como "flipar", cuyo ejemplo más claro puede ser la Tomada dos Porros, una zona de monte en Cobas (Meaño), cercano ya a Ridadumia. Múltiples posibilidades para un viaje por la tradición de los topónimos más singulares de O Salnés, y para tomárselo con buen humor.