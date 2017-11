Vilagarcía se rinde a las setas

Los aficionados a las setas tienen de aquí a final de mes varias citas en Vilagarcía. La asociación A Cantarela ha iniciado el grueso de las actividades de su Outono Micolóxico con la inauguración de la exposición del auditorio, a la que acudieron numerosos vecinos, así como los concejales Sonia Outón y Lino Mouriño, en representación del Ayuntamiento.

La exposición del auditorio es muy completa, ya que hay desde ejemplares frescos de setas (con unas fichas en las que se indica si son comestibles o no, y a que especie y variedad pertenecen) hasta los dibujos escolares, maquetas de las asociaciones de padres de alumnos, fotografías o paneles con información sobre los hongos.

También son muy vistosas las esculturas de Joaquín Rodríguez, en especial una que representa una seta de más de un metro de altura con todo de basura incrustada a ella, y sobre la cual se recuerda con un pequeño cartel que la basura tirada en el monte puede regresar a los hogares mezclada con la comida.

La programación del Outono Micolóxico es muy completa, pues incluye cuatro conferencias, un concurso de platos de cocina, o la Festa dos Cogomelos. Ésta última cumple 25 años, y se celebra el domingo próximo, día 19. Será como siempre en la plaza de A Peixería, y la ración cuesta cinco euros, bebida incluida.

En cuanto a las conferencias, la primera es mañana lunes, y corre a cargo de José María Costa Lago, que es un micólogo de Cee (A Coruña). Hablará sobre las setas comestibles, y su ponencia es en el auditorio, a partir de las 20.30 horas.

También a esa hora, y en ese escenario, Ramón Encisa hablará el martes sobre las diferencias entre los hongos comestibles y los venenosos. A este respecto, A Cantarela también tendrá este año un servicio de identificación de setas, para que los aficionados que lo deseen acudan con los ejemplares encontrados para verificar si se pueden comer o no.

Este servicio funcionará los lunes hasta mediados de diciembre, en el centro sociocultural de O Ramal. Los técnicos de A Cantarela estarán en la sede entre las 19.30 y las 20.30 horas.

La programación del Outono Micolóxico de Vilagarcía concluye dentro de dos semanas con la gala de clausura en el auditorio (el sábado 25), en la que se entregarán los premios de todos los concursos, y con el Xantar Micolóxico, que se celebra al día siguiente en un restaurante de la ciudad. El precio para los no socios de A Cantarela es de 35 euros por persona.