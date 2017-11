El producto autóctono desplaza al importado

El codiciado centollo gallego, se dice que mucho más sabroso que el francés, el portugués o el llegado al consumidor desde otras latitudes, regresa mañana de manera legal a las bancadas de las plazas de abastos, los mostradores de las pescaderías y las mesas de los restaurantes.

Evidentemente el producto autóctono va a relegar a un segundo plano al foráneo, aunque una vez más hay que advertir al consumidor y sugerirle que aprenda a diferenciar bien ambos crustáceos, para que no le "cuelen" en la cesta de la compra un centollo "que no habla gallego" y que suele ser mucho más barato. No está de más recordar que el centollo de casa ( Maja squinado) tiene un caparazón pardo oscuro o de un rojo intenso, mientras que el francés tiene tonos rojizos muy tenues. El autóctono también se diferencia por sus largas patas, uñas afiladas y las vellosidades de su caparazón, casi siempre cubiertas de algas. A veces sobre ese caparazón se desarrollan esponjas y es fácil que al llegar al consumidor final aún presente pequeños trozos de nailon, sobre todo verde o azul, ya que se trata de pedazos del miño con el que se pesca.