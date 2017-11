Los "Fillos do Atlántico" de Martín Códax "se comen" el Día Europeo del Enoturismo

La bodega presenta su nuevo espumoso Martín Códax, realizado a partir de una vendimia seleccionada a principios de septiembre, y ofrece un "showcooking" a cargo de Iván Domínguez y demás "estrellas" de su última campaña publicitaria, la mariscadora Victoria Oubiña, el percebeiro Joaquín San Miguel, el marinero Isidro Mariño y el viticultor Ramiro Aragunde.



Los protagonistas de la campaña publicitaria "Fillos do Atlántico", desarrollada por la cooperativa vitivinícola Martín Códax, también lo fueron hoy en los actos desplegados en esta firma de Vilariño (Cambados) para conmemorar el Día Europeo del Enoturismo. Un acto aprovechado, por cierto, para presentar el nuevo espumoso Martín Códax, "realizado a partir de una vendimia seleccionada a principios de septiembre, y elaborado con el método tradicional Champanoise".

Y es que la mariscadora Victoria Oubiña, el percebeiro Joaquín San Miguel, el marinero Isidro Mariño y el viticultor Ramiro Aragunde acompañaron al cocinero Iván Domínguez en un showcooking "que no fue como los vistos hasta ahora, sino que mezcló la cocina en directo con escenografía, espectáculo y emociones".

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBodegasMartinCodax%2Fvideos%2F1490834564295714%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

A medida que cocinaba, Iván Domínguez, director gastronómico del grupo Amicalia, fue recibiendo uno a uno a los protagonistas de la campaña de publicidad, quienes "supieron llegar al corazón de cada uno de los asistentes gracias a sus historias personales y profesionales", explican en la bodega.

Además "sirvieron de inspiración a Iván Domínguez para la elaboración en directo de cinco platos que el público pudo degustar acompañados de los cinco principales vinos de la bodega: Martín Códax, Martín Códax Lías, Organistrum, Martín Códax Vindel y Martín Códax Gallaecia".

Junto a los "Fillos do Atlántico" estuvieron presentes la madre del cocinero, Rosa Pereda, el panadero Eladio Pazos, y el pastelero Ariel Mendizábal.

Para entender lo ocurrido en la bodega cambadesa, sus responsables aclaran que "con las vistas de la ría de Arousa al fondo, Martín Códax daba la bienvenida en su terraza a todos los afortunados que consiguieron comprar una entrada para este evento, pues solo fueron 75 las que se pusieron a la venta".

Tras un brindis de bienvenida, "rápidamente llegaban a la sala de eventos donde daba comienzo el espectáculo con la proyección del spot de Martín Códax Fillo do Atlántico y la propia historia de Iván Domínguez.

La puesta en escena

El cocinero "hacía su entrada de la mano del panadero Eladio Pazos y desvelaba la primera de las sorpresas: durante toda la jornada elaboraría pan a base de agua marina en riguroso directo y delante del público, de tal forma que al finalizar cada asistente pudo llevarse uno casa".

La primera en sumarse al "showcooking" fue la propia madre del chef. Rosa Pereda le ayudó a crear el primero de los platos, un rubio guisado con crema de clementinas que se acompañó con el vino Martín Códax Gallaecia, "al tiempo que iba desvelando alguna de las anécdotas más divertidas de la infancia de su hijo".

Para el segundo plazo, "Fabas de Lourenzá y almejas de Cambados" maridadas con un Martín Códax Lías, el chef contó con el apoyo de la mariscadora Victoria Oubiña, una cambadesa "que lleva años ejerciendo su profesión, primero por obligación y después por pasión".

Iván Domínguez recibió después al marinero Isidro Mariño, "un lobo de mar para el que se preparó ´Xarda lañada y ahumada con acículas de pino y crema de grelos fermentados´ maridado con un Organistrum, el albariño fermentado en barrica".

El cuarto plato, "Percebes a la sal de alga", con el albariño Martín Códax Vindel como complemento, fue cocinado en presencia del percebeiro Joaquín San Miguel.

Dicen que a continuación "el espectáculo dio un giro vertiginoso, pues la enóloga de la bodega, Katia Álvarez, "abandonó su rol y se puso en manos de Iván", antes de que lo hiciera Ramiro Aragunde, viticultor y socio fundador de la cooperativa, quien se encargó de hablar del buque insignia de la firma, el albariño Martín Códax.

Para el postre Iván Domínguez contó con el maestro chocolatero Ariel Mendizábal, y ambos retaron al público a crear su propia versión de "Orballo de Martín Códax".