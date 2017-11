Una persona herida en Meaño después de sufrir un vuelco con su tractor

Una persona ha resultado herida esta tarde en el municipio de Meaño después de sufrir un accidente con un tractor. La máquina volcó en la carretera que va a Dena, en el lugar de Paradela, en la parroquia de Lores.

Un particular alertó de los hechos al 112 a las 17.00 horas de esta tarde. Acto seguido, el personal del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informó al 061-Urxencias Sanitarias y a los Bombeiros do Salnés. La situación también fue puesta en conocimiento del GES de Sanxenxo y de la Guardia Civil de Tráfico. Aunque en un momento se pensó que la víctima se había quedado atrapada, finalmente no hubo que practicar ninguna excarcelación.

Caída de bicicleta

En O Grove, mientras, una persona resultó herida tras caer de su bicicleta. El siniestro tuvo lugar cerca de Ardia, en la carretera general. Fue una persona particular la que alertó al 112 Galicia, a las 13.45 horas de esta tarde. Enseguida, el personal del CIAE puso la situación en conocimiento del 061, de los Bomberos del Salnés, del GES de Sanxenxo, de Protección Civil, de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.