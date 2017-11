Meaño cambia por un día los libros por castañas

El magosto escolar en Meaño tuvo por primera vez, a propuesta de del concello, una experiencia conjunta de los alumnos de los dos colegios del municipio, As Covas-Meaño y Coirón-Dena, que se reunieron en el área recreativa de Os Pasales. Y en ella, amén de las castañas asadas y juegos tradicionales, hubo protagonismo para la música con un concierto de Paco Nogueiras, polifacético músico santiagués que llevó a Dena su "Brinca Vai!", uno de los trabajos musicales infantiles que más ha rodado por Galicia en los últimos años.

La cita con el magosto arrancaba a las 10 de la mañana, y a las 11,45 fue el turno de un Paco Nogueiras que volvió a levantar pasiones entre los escolares con temas como el "Rap do Magosto", "O Apalpador" o "No Samaín", entre otros.

El Concello de Meaño financió los costes incluyendo el traslado de los alumnos de As Covas hasta Dena. Ya se intentara una experiencia similar en mayo, pero en aquella ocasión no fraguó al no aparecer fechas idóneas para realizarlo, por lo que proyecto se aplazó para ser retomado en la fiesta del magosto.

Un Paco Nogueiras que tiene ya nuevo trabajo bajo el título de "Radio Bulebule" y que presentará por primera vez precisamente mañana domingo en Ames, con todas las entradas agotadas desde hace tiempo. "Se trata de un trabajo diferente al Brinca Vai --reconocía ayer Paco Nogueiras en Dena-, a modo también de libro-disco pero con otro estilo, el público tendrá que escucharlo y valorarlo, pero pienso que va a tener también su recorrido".

Un "Radio Bulebule" que llegará también a tierras arousanas, en concreto el día 30 de diciembre a Vilagarcía, día en que será presentado con un concierto de Paco Nogueiras en el Salón García

Padrenda festeja San Martiño

En otro orden de cosas, la localidad meañesa de Padrenda celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor San Martiño. Lo hace con una doble jornada que se inicia hoy sábado con una misa solemne a las 13 horas y, por la noche, una verbena amenizada por las orquestas La Ola ADN y La Noche.

El domingo, festividad meramente religiosa con alboradas a cargo del grupo de gaitas Os Carballeiras de Vilariño, misa solemne a las 13 horas cantada por la coral Santa Lucía de Dena y seguida de la tradicional procesión.

Tras ello sesión vermouth en el recinto de fiestas con degustación de pinchos servidos por la comisión organizadora.