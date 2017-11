José Cacabelos: "Somos el gobierno que más invierte en el subsuelo"

José Cacabelos lo tiene claro: "Somos el gobierno que más está invirtiendo en el subsuelo para adecentar servicios básicos; y aunque sabemos que este tipo de obras pueden resultar incómodas, e incluso puede que no sumen votos, ya que el resultado final no se ve y no luce tanto como cuatro bancos y cuatro baldosas, nosotros preferimos pensar en el interés general, pues consideramos esencial que nuestros vecinos y cuantos nos visitan puedan disponer de redes apropiadas de saneamiento, abastecimiento y recogida de pluviales".

Es, a su juicio, "todo lo contrario de lo que hacía el anterior gobierno del PP, pues lo que solía plantear en estos casos era una estética bonita o aceras llamativas, pero se olvidaba por completo de reponer los servicios básicos, quizás porque creía que no le daría votos".

Frente a esto "nosotros sí apostamos por cambiar las tuberías y, en este caso concreto, meter también la recogida de pluviales, para evitar inundaciones en lugares como Outeiriño o Peralto". Y así se gastan "más de cien mil euros", con la esperanza de que las nuevas aceras y servicios de Beiramar estén disponibles "antes de que termine el año".