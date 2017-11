Laura Castro será la nueva concejal del BNG de A Illa

La animadora sociocultural y estudiante de Educación Social, Laura Castro, será quien releve a Carlos Chaves como concejal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de A Illa.

Laura Castro, de 25 años, fue de número 4 en la lista nacionalista en las pasadas elecciones municipales. Es militante de Galiza Nova (organización juvenil del Bloque), y el responsable comarcal del BNG, Manuel Domínguez, apunta en un comunicado que es una persona "activa en el ámbito nacionalista, extrovertida y comunicativa".

Carlos Chaves dimitió el verano pasado por motivos personales, pues su expareja le denunció unos meses antes por presunto maltrato, a raíz de una discusión. El edil defendió en todo momento su inocencia, pero ya había dicho que si la denuncia no se archivaba terminaría presentando su dimisión para no dañar al partido, como finalmente ha hecho.

A raíz de la marcha de Chaves, la formación nacionalista inició una serie de contactos para tratar de buscarle relevo. "Se abrió un periodo de debate en el BNG de A Illa, manteniéndose varias reuniones en la base de la localidad, sobre el rumbo a tomar y la recogida de iniciativas", añade el comunicado de Domínguez.

En el transcurso de estos encuentros se pusieron sobre la mesa varias aportaciones al Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS), pero no fue sencillo encontrar relevo a Chaves "ante las relevantes dificultades de tipo personal y laboral de los números 2 y 3 para asumir el cargo", y que era Antón Millán y Laura Santiago. Así las cosas, ha sido finalmente Laura Castro quien representará hasta final de mandato al BNG isleño en la corporación municipal.