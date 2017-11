El Cambados tiende puentes con Angola

El Juventud de Cambados do Golfe luce con el bolso y las camisetas donadas por el club. // FdV

Ver un Cambados-Arosa en las calles de Luanda ya no parece ninguna utopía. Blas Charlín, entrenador de la Academia de Fútbol Angola, ha querido conceder al club de su localidad natal el privilegio de ser el primero en participar en el proyecto "Apadrinha un team". De ese modo, y con la simple donación del material deportivo del club que yace en el montón de recuerdos de temporadas precedentes, el equipo del barrio Golfe lleva ya el color amarillo y el nombre del Juventud de Cambados con el mayor orgullo posible en agradecimiento a su apoyo para hacer realidad sus sueños.

El Juventud de Cambados ha dado el paso más internacional de toda su historia. Y no nos referimos a resultados deportivos sino a un hecho que sobrepasa con creces cualquier aspecto relacionado con lo meramente futbolístico. Y es que el amarillo de las camisetas cambadesas se lucirá con orgullo en la capital angoleña de Luanda gracias a la presencia allí de Blas Charlín.

Como técnico de la escuela de la Academia de Fútbol de Angola, el cambadés tiene entre sus tareas la labor de captación de los jóvenes talentos que se forman en los partidos de barrio de la capital angoleña. Por ello Blas lleva varios meses organizando concentraciones en los distintos campos de tierra para observar las evoluciones de aquellos niños que pueden ser reclutados para evolucionar deportivamente bajo el amparo federativo.

Como buen conocedor de las necesidades de esos jóvenes, Blas Charlín tiró de ingenio y de buena voluntad para dotar de más incentivos al proyecto de captación que capitanea. Conseguir material deportivo se convirtió en el primer gran reto del cambadés y para ello creo el proyecto "Apadrinha un team". El proceso es bien sencillo y pasa por contactar con clubes del primer mundo para convertir su almacén de ropa antigua en toda una factoría de sueños que se hacen realidad en el continente africano.

Como no podía ser menos, el primer club con el que contactó Blas para presentarle la posibilidad de abrir vínculos con Angola fue el Juventud de Cambados y la predisposición a colaborar no pudo resultar más positiva. Matías Fontán, presidente del club de la villa del albariño, apuntó al respecto que "desde que nos la expuso Blas nos parecía una idea muy buena. Él estuvo hace unas semanas por aquí y ya le dimos un bolso con equipaciones antiguas para que se las llevara para Angola porque sabemos que no es fácil introducir allí mucho equipaje".

La idea, aún por desarrollar, también cuenta entre sus intenciones con la posibilidad de establecer relación entre los jugadores de los clubes de aquí y los niños angoleños. Matías Fontán fue incluso más allá al apuntar que "gestos como éste son también toda una lección de vida para nuestros jugadores. Se les demuestra que lo importante no es lo material, sino la ilusión por disfrutar con el fútbol. Que se den cuenta que hay niños que necesitan lo que a ellos le sobra en muchos casos para jugar al fútbol como lo hacen ellos".

La implicación de Blas Charlín con el desarrollo del fútbol angoleño es tal que la colaboración alcanzada con el club de su pueblo va camino de convertirse en la primera de muchas. El Juventud Cambados do Golfe 1 es la primera afiliación, pero Charlín advierte que "mi intención es ampliar esta iniciativa y poder llegar a ver en un barrio de Luanda un Juventud de Cambados-Arosa o un Deportivo-Celta. Incluso no descarto extenderlo al baloncesto que es un deporte que también se practica mucho aquí", afirmaba el técnico ayer mismo desde Luanda.

La expansión del fútbol en Angola es tal que Blas Charlín asegura que "aquí el fútbol se juega en la calle. Hay miles de equipos de barrio. Aquí se juega al fútbol en cada esquina y ahí es donde se puede encontrar el verdadero talento. Darle formato de competición a todos esos partidos dependerá en buena medida de lo que nos puedan ayudar aquellos clubes que quieran tener un equipo que lleve su nombre en Luanda".

Tal es el compromiso puesto en práctica por Charlín que ya ha alcanzado incluso un acuerdo con la embajada de España en Angola para todo lo relativo a la posibilidad de poder recibir material deportivo a través de la propia embajada. Pero no se queda ahí la altura de miras de Blas Charlín para dotar a los equipos de una uniformidad, "también hemos hablado por medio de Pablo Coira con la Spanish Soccer School que dirige Michel Salgado en Dubai para recaudar allí todo el material que nos puedan ceder. Incluso Pablo Coira nos hará llegar material de su campus para poder repartir entre los niños".

Ver a un niño con la camiseta del Juventud de Cambados disfrutando de su pasión por el fútbol en los barrios de Angola se ha convertido en toda una realidad. El empeño puesto por Blas Charlín en esta materia ha resultado determinante, "lo que ahí parece nada, para estos niños lo es todo".