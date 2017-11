La Plataforma convoca para el 3 de diciembre la marcha vecinal hasta el Hospital do Salnés

La manifestación celebrada contra la supresión del área sanitaria do Salnés. // Iñaki Abella

La plataforma pola sanidade pública do Salnés ha puesto fecha a la "andaina" que servirá de colofón a la campaña informativa entre los usuarios del área sanitaria para dar a conocer las repercusiones de la modificación de la Lei de Saúde de Galicia que plantea la Xunta y que incluye la supresión del área sanitaria do Salnés y su reconversión en "distrito" de Pontevedra. La marcha será el domingo 3 de diciembre a las 11.30 horas con salida desde el ambulatorio de San Roque, en Vilagarcía, hasta el Hospital Comarcal do Salnés, en el lugar de Ande, parroquia vilagarciana de Rubiáns.

El colectivo invita a los vecinos a participar en esta caminata en la que se pretende visibilizar el rechazo de la ciudadanía a los cambios en la administración sanitaria que perjudican a los usuarios del área sanitaria do Salnés.

La "andaina" es el colofón al programa de charlas informativas diseñado por la plataforma con el fin de explicar a los vecinos las repercusiones de la supresión del área sanitaria do Salnés. El colectivo recuerda que ya resultó negativo la integración de esta zona en la EOXI Pontevedra-O Salnés, ya que se trasladaron la mayor parte de los órganos de decisión a la capital de la provincia.

Los miembros de la plataforma reconocen que se han incrementado espacios en el centro hospitalario comarcal, mejorando los servicios de urgencias y obstetricia, aunque la falta de dotación de personal ajustado a la nueva realidad del recinto hospitalario lleva a casos como nuevos quirófanos infrautilizados, una tercera planta de hospitalización que funciona a medio gas y la derivación de pacientes a la sanidad privada.

Charla en Catoira

Los vecinos de Catoira tienen la oportunidad de conocer esta noche, a partir de las 20.30 horas las explicaciones de los miembros de la plataforma sobre las repercusiones que tendrá la supresión del área sanitaria do Salnés.

El encuentro será en el Auditorio del concello vikingo.

La siguiente charla informativa será mañana en Cambados; concretamente en el salón de Exposalnés a partir de las 20 horas. El día 13, a la misma hora, la cita será en la casa da cultura de Trabanca Sardiñeira.