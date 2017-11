Los coches clásicos vuelven a O Salnés

El Club Clásicos Salnés celebra este sábado la novena edición de su Rally do Albariño de clásicos. Están inscritos 56 vehículos, de los cuales los más antiguos son de finales de la década de los 60 y principios de los 70. Entre estos se encuentran un Seat 600 de un aficionado de Arteixo o un BMW 2002. También abundan los Mini, los Porsche y los Mercedes.

Entre los inscritos se encuentran la pareja ganadora de dos ediciones del rally -incluida la del año pasado-, formada por Jesús Míguez y Mar González, y que conduce un Volkswagen Golf GTI serie 1 de 1983. También acudirá un equipo de aficionados llegado de Cantabria.

El recorrido es de 280 kilómetros, y pasa por algunos de los tramos del Rally do Albariño de velocidad. El público tendrá la oportunidad de ver estos vehículos, que en algunos casos son auténticas joyas de la automoción, pues el parque cerrado se ha habilitado un año más en la plaza cambadesa de Fefiñáns. Las mejores horas para verlos son entre las 9.00 y las 11.00.

Los coches también circularán a lo largo del día por diversas carreteras de la comarca, al pasar por parroquias como las de Armenteira, Xil, Simes, Cobas, Vilariño o Pontearnelas. Este rally no es de velocidad, sino de regularidad, pues de hecho los vehículos no pueden superar la velocidad de 49,9 kilómetros por hora, y lo que se premia es que se mantenga una velocidad media de la forma más constante posible.

Para participar en este rally hay que poseer un vehículo de más de 25 años de antigüedad. La organización ha preparado para todos ellos una serie de actividades lúdicas, ya que se realizarán paradas y avituallamientos en una panadería de Cambados, en restaurantes de Poio y Caldas y en una bodega de Meaño. La jornada concluirá con una cena de confraternidad en Cambados.

Para quienes acudan ya la víspera, el Club Clásicos Salnés les ha preparado una cena en un "furancho" de la zona, así como ofertas en hoteles en los que puedan pernoctar. Este Rally do Albariño de clásicos es puntuable para la tercera edición del trofeo ARM Trip Galicia, y de hecho los premios de esta competición se entregarán también el lunes por la noche en Cambados.