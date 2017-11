La urbanización de la parcela de O Preguntoiro incluirá zonas verdes y espacio de uso portuario

La explanada situada frente a la playa de O Preguntoiro, de titularidad de Portos de Galicia, podrá urbanizarse una vez que esta entidad y el Concello de Vilagarcía de Arousa ultimen el convenio que permitirá un cambio importante en la fachada vilaxoanesa, junto al arenal de bandera azul. Se trata de una antigua demanda de los vecinos de Vilaxoán a la que dan forma las administraciones local y autonómica.

"Hay una negociación abierta con el Concello de Vilagarcía. Nos plantearon una propuesta y estamos en el punto de acordar los términos de esta actuación que tiene mucho que ver con una parcelación y definición de los usos porque, como todos saben, el Puerto de Vilaxoán tiene un plan de usos aprobado y lógicamente lo que se tenga que hacer deberá acordarse teniendo en cuenta este plan de usos" declaró ayer el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, durante su visita a esta zona.

El titular de Portos entiende que hay coincidencia, en líneas generales, entre el plan de usos y lo que solicitan los vecinos. "Hay pequeñas cuestiones de encaje. Yo me reuní en Santiago con la asociación de vecinos y tuvimos un par de reuniones con el Concello, pero hay que tener en cuenta que esto tiene una determinada calificación a nivel de planeamiento y Portos de Galicia lo que plantea es, además de espacios de ocio y de aparcamiento, una parcela de uso portuario. En este momento esto está pendiente de firmar un acuerdo con el Concello de Vilagarcía", añadió.

Durán no ha querido aventurar una fecha para la formalización del convenio, aunque puso de manifiesto que para el acondicionamiento de esta explanada espera que la financiación sea compartida por ambas administraciones.

"Tenemos un espacio de uso portuario y si hay planteamientos también de aparcamientos, zona verde y deportiva no podrá depender solo de nosotros esa financiación. Nosotros estamos en disposición de negociar. Yo creo que en el puerto de Vilaxoán hay muchos lugares para aparcar en línea y en batería, pero tampoco nos cerramos a hablar de más plazas de aparcamiento. Estas seguramente no hagan falta todo el año. Desde luego las reuniones que tuvimos con el concello fueron muy cordiales y no creo que haya ningún impedimento", apuntó.