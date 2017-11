El PP de O Grove critica las obras de la calle Castelao

El PP de O Grove difundió esta mañana un comunicado en el que vuelve a criticar las obras en la calle Castelao. Dicen los conservadores mecos que la ejecución de las mismas "se ha hecho a toda prisa y los resultados de la mala planificación se están notando desde el inicio dando una imagen nefasta. El plazo de un mes inicialmente previsto para la finalización de la obra, que fue el principal motivo que alegaron desde el Concello para asignarla a la empresa constructora, no solo no se ha cumplido sino que la seguridad y el orden de la misma brilla por su ausencia y a nadie del Concello parece preocuparle un tema que a nuestro entender es bastante grave y merece especial atención".

En el PP advierten de que "es urgente e importante que se tomen las medidas necesarias al respecto ya que puede ocurrir una desgracia al permitir que la gente camine sin un lugar habilitado a tal efecto por el mismo espacio en el que está operando maquinaria pesada, como grúas, palas o camiones, con el fin de evitar posibles atropellos".

Y aseguran que "hace unos días ya se ha provocado la caída de una mujer que rompió su muñeca mientras caminaba por dicha zona".

Ante esto, declaran que "cualquier plan de seguridad en condiciones establece que no se puede dejar circular a peatones en el radio de acción de la maquinaria pesada y aquí no hay control ninguno".