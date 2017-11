Un herido de consideración en un accidente de tráfico en Cambados

Un accidente de tráfico, registrado sobre las 6.30 horas de hoy en Cambados, deja una persona herida de consideración. El vehículo en el que viajaba la víctima volcó cuando circulaba por la PO-549, a la altura del lugar de Xesteiras, parroquia de Castrelo. Por causas que se desconocen, el vehículo en el que viajaba I.N.B. de 31 años, se salió de la vía y acabó volcando.

Fue una persona particular la que alertó de la situación al 112 Galicia, a las 6:35 horas de esta mañana. Según explicó, la única persona herida había podido abandonar el turismo por sus propios medios.

El personal del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias del 112 puso la situación en conocimiento del 061-Urxencias Sanitarias y de los Bombeiros do Salnés. También se informó a Protección Civil y a la Guardia Civil de Tráfico.

La víctima fue evacuada por los efectivos sanitarios al Hospital do Salnés. Uno de los carriles de la vía tuvo que ser cortado mientras se espera a la retirada del vehículo siniestrado.

Arrollado por una carretilla

Un operario resultó herido en Ribadumia en la tarde de ayer. La víctima fue arrollada por una carretilla elevadora cuando trabajaba en una empresa de kiwis.

El 112 Galicia tuvo conocimiento de lo ocurrido a las 18:45 horas, a través de un aviso del 061. Los efectivos sanitarios indicaron que estaban movilizando dos ambulancias hasta el punto del siniestro.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias del 112 se alertó a Protección Civil y a la Guardia Civil.