Juan Gil será presidente de la Ruta do Viño Rías Baixas durante cuatro años más

Juan Gil de Araujo ha sido reelegido por unanimidad como presidente de la Ruta do Viño Rías Baixas. El también presidente del consejo regulador de la denominación de origen Rías Baixas es el propietario de la bodega Palacio de Fefiñanes, de Cambados, y dirigirá un equipo al que se incorpora como vicepresidente el secretario general del consejo regulador, Ramón Huidobro.

Completan el órgano directivo el teniente de alcalde del Concello de Sanxenxo, Gonzalo Pita, que es también el responsable de Turismo en la Mancomunidade do Salnés, y que será el secretario en la Ruta do Viño; Xabier Zas, de Condes de Albarei (tesorero); Jesús María Fernández, alcalde de O Rosal; Arturo Grandal, alcalde de Salvaterra do Miño; José Ramón Abal, concejal de Enoturismo de Cambados; Antón Fonseca, de Bodegas Terras Gauda; Antonio Ruiloba, de Bodegas La Val; Benjamín Míguez, de la casa rural María Barguiela; Meritxell Marcos, que es directora del Parador de Turismo de Cambados; y Laura Dosil, en representación del Hotel Talaso Louxo La Toja.

En la reunión, la gerente de la entidad, Lorena Varela, explicó a los presentes algunas de las actividades que se van a llevar a cabo en las próximas semanas, como son la segunda edición de la ruta en bicicleta de montaña, o las catas en catamarán.