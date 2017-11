La infrautilización de los nuevos espacios del Hospital do Salnés preocupa a los vecinos

Reunión de la Plataforma pola Sanidade Pública do Salnés con vecinos de Castroagudín. // Iñaki Abella

La eliminación del área sanitaria do Salnés, incluida en el proyecto de modificación de la Lei de Saúde de Galicia, preocupa especialmente a los vecinos de la comarca por temor a la pérdida de los servicios del Hospital Comarcal. La infrautilización de los servicios ampliados no pasa desapercibida por los usuarios que acuden a las charlas informativas convocadas por la plataforma pola sanidade pública do Salnés. Anoche en el centro sociocultural de Castroagudín, en el término municipal de Vilagarcía, volvieron a plantearse estas incógnitas.

Una de las mayores preocupaciones de los vecinos es la derivación a un hospital privado de Pontevedra de casos que podían atenderse de forma normal en el centro hospitalario comarcal.

Los miembros de la plataforma explicaron a los vecinos que, de todas las obras nuevas de ampliación, la única que está funcionando con normalidad es el área de urgencias y de obstetricia; el resto está a medio gas. Es el caso de la tercera planta de hospitalización que solo funciona medio año y que actualmente está abierta pero sin completarse. Se construyó un bloque quirúrgico nuevo con 5 salas de operaciones y en verano hubo días en que sólo funcionaba una. Actualmente, tras las vacaciones estivales hay dos o tres quirófanos a pleno rendimiento.

Las obras de ampliación han terminado pero aún no se ha puesto en marcha el hospital de día, ni tampoco se sabe cuando podrán entrar en funcionamiento las nuevas áreas auxiliares del bloque quirúrgico.

Los miembros de la Plataforma explicaron que los nuevos servicios tienen que ser dotados de equipamiento y sobre todo de personal para que puedan estar disponibles para los usuarios.

La plataforma se reúne esta noche en el Auditorio Municipal para valorar la campaña de las charlas informativas y para decidir la fecha de la "andaina" al centro hospitalario comarcal que posiblemente se realice a mediados de este mes, como colofón de la reuniones con los vecinos. El jueves la cita es en el Auditorio de Catoira a las 20.30 horas. Al día siguiente es en Exposalnés, en Cambados y se programan otras en Trabanca Sardiñeira (día 13), Vilaxoán (día 15), San Miguel de Deiro-Vilanova (día 16) y Trabanca Badiña (día 17).