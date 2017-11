Fátima Abal se propone zanjar la crisis del cuatripartito en una reunión el día 24

Si no estalla antes, el futuro del cuatripartito de Cambados se decidirá dentro de algo más de dos semanas y media. La alcaldesa, Fátima Abal convocó para media tarde de ayer una reunión de concejales para intentar frenar la crisis de gobierno abierta hace ahora una semana por el concejal de Pode, José Ramón Abal, que acusa al edil e Somos, y portavoz municipal, Xurxo Charlín, de "usurpación de funciones clara, irregular y premeditada". Pero a la reunión asistieron solo la propia alcaldesa y otro concejal socialista, Miguel Osorio, y los dos de Somos, Constantino Cordal y Xurxo Charlín.

José Ramón Abal justificó su ausencia afirmando que "tras dos años y medio de diálogo", llega un momento en que las reuniones dejan de ser efectivas. "La única persona que puede solucionar esto es la máxima autoridad del Concello, que es la alcaldesa". El portavoz del BNG, Víctor Caamaño, apunta a su vez que "si era una reunión de concejales lo normal es que acudan los concejales que tuvieron el problema... Entendemos que aquí existe un problema de mayor calado, que está enquistado desde el principio". Por ello, insiste en su petición de que se convoque de una vez por todas la comisión de seguimiento del pacto de gobierno.

Y esa es la reunión que decidió convocar ayer Fátima Abal tras reunirse con los concejales de Somos durante algo más de dos horas. El encuentro será el día 24 de este mes (viernes), a las 17.30 horas, en Exposalnés. Acudirán no solo los concejales, sino también los responsables políticos de cada una de las cuatro formaciones que sustentan el gobierno municipal.

Eso siempre y cuando llegue a celebrarse, puesto que José Ramón Abal ya ha dicho que no es momento de reuniones, sino de que la alcaldesa tome decisiones. Además, ayer mismo declaró que "no le queremos marcar a la alcaldesa una fecha concreta, pero es cierto que esta es una semana crucial. No vamos a estar en esta situación un mes entero".

Sobre el hecho de que aún queden casi 20 días para la reunión -cuando la crisis se desató el lunes de la semana pasada-, Fátima Abal explicó que "antes hay que convocar las asambleas y a las direcciones de los diferentes partidos", al tiempo que añadió que "las personas implicadas ya tienen compromisos adquiridos en otras fechas".

El objetivo del encuentro, en palabras de la regidora, será el de "delimitar mejor las competencias y áreas de trabajo" de cada edil.

Fátima Abal hizo también especial hincapié en el mantenimiento de la normalidad a la hora de trabajar. Sobre esto, afirma que José Ramón Abal le dijo ayer mismo por la mañana que irá a las juntas de gobierno.

El BNG manifestó ayer que mientras no se convoque la comisión de seguimiento no participarán en las juntas de gobierno. Víctor Caamaño aduce al respecto que es la única medida que han adoptado a raíz de esta crisis en el cuatripartito -aunque tampoco acudieron anoche a la comisión de seguimiento de la Ciudad Europea del Vino-, pero que de todos modos eso no impide que el ejecutivo local siga funcionando, puesto que las juntas de gobierno pueden celebrarse con solo tres concejales.

José Ramón Abal, por su parte, incidió en que "a estas alturas ya no nos valen unas disculpas. Es el momento de solucionar esto de forma definitiva. La solución tiene que ser garantizar que no vuelvan a producirse estas usurpaciones de funciones".