Los vecinos confían en que Alcampo dé vida a la ciudad pero recelan del tráfico

La inminente apertura de Alcampo en Vilagarcía -prevista para el 14 de noviembre- genera expectación entre la población, de la que emanan multitud de opiniones. Como suele ocurrir en todo nuevo proyecto que desembarca en una ciudad, hay defensores y detractores. Y otras personas que observan tanto ventajas como inconvenientes. FARO ha hablado con varios vecinos de As Carolinas, quienes esperan que la instalación del hipermercado en la antigua finca de Megasa "dé vida" a la ciudad atrayendo más visitantes, pero desconfían del impacto que tendrá sobre el tráfico de la zona la apertura de la cadena más barata de España -según estudios de la OCU-. Hay que tener en cuenta que los Alcampo más cercanos a Arousa son los de Vigo por el sur y el de Santiago por el norte.

PROS

| Generación de empleo. Saray Daponte es una vecina de As Carolinas que vive justo enfrente del nuevo establecimiento comercial. Autónoma en el mundo del deporte, ve más pros que contras en la apertura del que será el segundo hipermercado de Vilagarcía (después del Froiz del Centro Comercial Arousa). "Podríamos decir que al 85% estoy de acuerdo. Los únicos problemas que veo son el incremento del tráfico y el encarecimiento de los pisos, que ya es una realidad. Por lo demás, se crean puestos de trabajo (de hecho tengo amigos y familiares que van a trabajar ahí), se mejora la imagen de la zona porque la finca estaba muy abandonada y hay más sitio para pasear", resume la joven vilagarciana.

La previsión de Alcampo rondaba los 130 empleos. "Vilagarcía es un sitio muy cómodo para vivir pero no hay trabajo. Tenemos un polígono industrial prácticamente vacío, que es vergonzoso, por lo que veo positivo que Alcampo cree empleo. Aunque yo le permitiría construir más a las afueras porque hacia esa zona de As Carolinas [finca de Megasa] es de las pocas hacia las que puede crecer Vilagarcía mediante la construcción de pisos de un modo racional", opina Tania Prado, quien vive muy cerca del nuevo híper.

| Atracción de visitantes. José Ignacio Maneiro, por su parte, vaticina que Alcampo "va a tener bastante éxito" y hace un llamamiento a la reflexión de los comercios "que se pasan un poco con los precios". Se confiesa cliente desde hace décadas de una empresa de alimentación local pero está esperando la apertura de la cadena francesa para, quizá, cambiar de lugar en el que hacer la compra- "Voy a probar y después decidiré", dice el jubilado, que considera "bueno que la gente venga a Vilagarcía para dar un poco más de vida a la ciudad".

| Nueva oferta comercial. El estreno de Alcampo en Vilagarcía será el 14 de noviembre, es decir, en plena campaña navideña. Algunos vecinos comentan que durante las dos primeras semanas se ofrecerán atractivos descuentos para atraer clientela.

En relación a las consecuencias en el comercio local, los residentes preguntados por este periódico creen que la implantación de Alcampo en los límites del casco urbano -fuera del centro- no perjudicará tanto al pequeño comercio como a los supermercados que funcionan junto a la parcela de Megasa, en la rotonda de Luz Salgada.

| Gasolinera. La ciudad contará con una nueva estación de servicio, y estará ubicada en uno de los principales accesos a Vilagarcía, la avenida de As Carolinas.

| Imagen. La construcción del hipermercado Alcampo (una edificación de más de 4.000 metros cuadrados) ha supuesto la cesión de más de 2.000 m2 para uso público. Se ha retranqueado la fachada principal, la de la avenida de As Carolinas, lo que ha permitido ensanchar notablemente las aceras. Los vecinos consideran que ya deberían estar abiertas para poder usarse. Además, se ha abierto una nueva calle en la parte posterior de la parcela.

CONTRAS

| Aumento del tráfico. El temor por un caos en la circulación es común a todos los vecinos sondeados. Y es que actualmente As Carolinas ya registra una elevada densidad de tráfico, con frecuentes atascos al tratarse de uno de los principales accesos a Vilagarcía. "Van a abrir en campaña de Navidad y esto va a ser un caos", augura Luz Ríos, una vecina de la calle Blanco Amor que está "contenta de que abra" Alcampo. "Yo voy a venir a probar desde luego", admite.

| Encarecimiento de la vivienda. Tal y como ya publicó FARO, la instalación de Alcampo en As Carolinas ha elevado los precios de alquiler en la zona. Y también los de compraventa, según señala Saray Daponte, que se ha interesado por adquirir una vivienda en el barrio.

| Cortes de luz durante la obras. En el transcurso de las obras de construcción del hipermercado los residentes sufrieron cortes en los suministros de luz y agua. "Son cosas que pueden pasar", dice comprensiva Tania Prado.

| El pequeño comercio. Uno de los principales argumentos del actual gobierno de Vilagarcía en su batalla contra la implantación de nuevos centros comerciales en Vilagarcía -entendidos como distintas actividades individuales en un mismo emplazamiento- era el impacto negativo que tendrían en el pequeño comercio de la ciudad. De ahí que Varela aplicase un veto de un año mediante la suspensión de licencias. Como durante ese tiempo no se aprobó la revisión del PXOM, la prohibición de levantar nuevos centros comerciales expiró y actualmente las empresas tienen vía libre. No obstante Alcampo no ha modificado su proyecto y solamente abrirá un hipermercado. En su día ya tuvo que cambiarlo -por el veto del Concello-, prescindiendo de las tiendas previstas.

José Ignacio Maneiro, vecino de Vilagarcía, cree que "la gente que quiera comprar fuera de Vilagarcía va a hacerlo igualmene, con Alcampo o sin él". "Yo voy a seguir yendo a la frutería de siempre y voy a comprar en Alcampo, no es incompatible", concluye otra residente.





