Apuestan por un concurso de ideas para San Roque

Una cuestión que llama poderosamente la atención es que ninguno de los tres profesionales del ámbito de la producción de eventos haya trabajado nunca para las fiestas de San Roque de Vilagarcía. Pablo, natural de Guillán, afirma que "la primera vez que trabajé en Vilagarcía en un evento fue en el EncestaRías Pick&Rock".

Por otro lado destacan la gran cantidad de "buenos profesionales" que existen en Vilagarcía dentro del espectáculo con los que incluso han llegado a coincidir en muchos eventos a lo largo de toda la geografía nacional. Iglesias subraya que "aquí hay muy buena cantera de gente muy profesional".

Como especialistas en la organización y conversión a la realidad de espectáculos de enorme seguimiento, Carlos, Pablo y Jorge se convierten en voces totalmente autorizadas para valorar los eventos más importantes en materia musical de los que se realizan en la comarca. El consenso es absoluto a la hora de referirse al Atlantic Fest en A Illa.

"Están llevando un camino muy bueno. Han empezado poco a poco y están trabajando muy bien. Lo han integrado en el pueblo y, a pesar de tomar el relevo de otro evento, han sabido volver atrás y reinventarse con el riesgo que ello conlleva. Es de admirar lo que han conseguido", apuntó Jorge.

Carlos, quien está en Tailandia ahora realizando un curso de construcción con bambú, señaló al respecto que "hay que reinventarse y el Atlantic Fest lo ha hecho. Hay que cargar los eventos de concepto y convertir cada festival en una experiencia". Pablo incluso se refiere al peculiar Festival da Luz en Boimorto, "cada vez es más normal ver a Deluxe o a Los Planetas a las seis de la tarde cuando antes esto era un ocio exclusivo de la noche".

Otro de los modelos que destacan en cuanto a producción musical es el que se lleva a cabo en la Festa do Albariño, "han puesto el espectáculo en manos de profesionales. Es muy diferente a otras cosas que se hacen. Hay más profesionalidad en el Albariño que en cualquier otro evento de la comarca", opina Jorge.

Acerca del retorno económico y social que genera un evento musical multitudinario no existe la más mínima duda, si bien Carlos matiza al respecto señalando que "no se puede traer a Bruce Springsteen a Vilagarcía porque exige una estructura que la localidad no tiene. El todo vale no funciona. Hay que estudiar muy bien las cosas y conocer los límites".