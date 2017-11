Los socialistas denuncian que los mecos "perdemos tiempo y dinero a causa de Portos"

El PSdeG-PSOE de O Grove ha dicho basta. La formación que ostenta el poder en la localidad asegura que los ciudadanos mecos "estamos perdiendo tiempo y dinero a causa de Portos de Galicia y el PP".

En sintonía con lo ya manifestado en ocasiones anteriores por su líder, el alcalde José Cacabelos, los socialistas explican que el ente público que preside José Juan Durán y depende de la Consellería do Mar "no invierte en nuestro pueblo; pero lo peor es que tampoco nos deja invertir a nosotros, ya que aunque queramos ejecutar mejoras en terrenos que le pertenecen dilatan las autorizaciones o no contestan".

Eso se debe a que "José Juan Durán y el PP de O Grove tienen una estrategia montada que pasa por reducir a la mínima expresión las inversiones en nuestro municipio e incluso obstaculizar todas aquellas que queramos desarrollar con fondos propios o ayuda de la Diputación, puesto que lo único que buscan es paralizar la gestión municipal para hacer política en lugar de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos".

En relación con esto, en el PSOE de O Grove manifiestan que "empieza a molestar, y mucho, que por los trámites administrativos derivados o dependientes de Portos estemos perdiendo siempre el tiempo e incluso nos arriesguemos a perder subvenciones importantes".

Con la esperanza de que el departamento de la Xunta "rectifique o corrija su actitud, para empezar de una vez por todas a agilizar los trámites relacionados con nuestro municipio", los socialistas lamentan que "el principio de colaboración entre administraciones no se cumple, y aunque no queremos pensar mal, siempre sucede con Durán, que muchas veces acude a las ejecutivas del PP local y parece que es ahí donde diseñan toda su estrategia de bloqueo".

Es por ello que el grupo que sostiene al gobierno meco pide al PP que preside Beatriz Castro "que se ponga por primera vez del lado de sus vecinos y los considere lo primero en lugar de limitarse a defender los intereses partidistas".