Reapertura de polígonos bateeiros

Aunque resultara un tanto sorprendente, dadas las condiciones meteorológicas reinantes, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) reabrió ayer por la mañana en Arousa las bateas de los polígonos mejilloneros Ribeira C, Cambados B, Cambados C Sur, Grove C1 y, en la ría de Vigo, el Redondela C.

De este modo se reducía a 29 el número de polígonos en los que está prohibida la extracción de mejillón a causa de la presencia de biotoxinas.

Mejoraba por tanto la situación de días previos, pues a las ocho de la tarde del jueves eran 35 los polígonos cerrados.